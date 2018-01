Spomladi bo most dobil novo podobo

4.1.2018 | 12:00

Most v Dolenjskih Toplicah bo po prenovi nekoliko drugačen. Pločnik bo do polovice mostu potekal po eni strani in nato po drugi do Sitarjeve hiše, na sredini pa bo dvignjen prehod za pešce. (Foto: P. P.)

Dolenjske Toplice - Most čez Sušico v središču Dolenjskih Toplic že dolgo kliče po prenovi. Predvsem je želja vseh, da se razširi preozek pločnik in zamenja dotrajana ograja. Kot kaže, je končno prišel čas za njegovo posodobitev, po obljubi države naj bi se dela začela spomladi.

Občina je državi že pred časom predlagala, da bi pločnik na obeh straneh razširili do širine, da bi lahko po njem brez težav peljali voziček za dvojčke ali invalidski voziček. »Most si je sredi junija leta 2016 ogledal tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, ko smo podpisali protokol o sodelovanju pri gradnji obvoznice. Ministrstvo je nato poslalo strokovnjake, ki so ugotovili, da je pločnik tako dotrajan, da bi bila razširitev na obeh straneh zelo zahtevna in zapletena. Skupaj smo se odločili, da bo pločnik potekal v obliki črke S, s čimer se bo na eni strani izognil vogalu zdraviliškega hotela in na drugi hotela Pri Mostu,« je pojasnil župan in dodal, da bodo hkrati zamenjali tudi ograjo.

Več v aktualni številki Dolenjskega lista.

M. Ž.