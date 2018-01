Ni jim uspelo še v drugo premagati Črnogorcev

4.1.2018 | 09:00

Foto: Lovćen 1947, spletna stran lige Aba2

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 12. krogu lige Aba2 na gostovanju v Cetinju doživeli četrti poraz v tem tekmovanju. Moštvo Lovćena je bilo boljše z 78:73 (23:16, 42:29, 61:51).

Po enajstih krogih so bili varovanci trenerja Simona Petrova pri vrhu lestvice, saj so zbrali osem zmag in tako kot še tri ekipe zbrali po 19 točk. Lovćen je s 15 točkami zasedal 10. mesto, a tokrat je na domačem parketu slavil zmago in se s tem Krki oddolžil za poraz v prvem krogu te sezone, ko je Krka doma slavila visoko zmago z 89: 76.

Novomeščani so tekmo v Cetinju začeli dobro, saj so vodili do pete minute, nato pa so Črnogorci izenačili na 12:12. V zaostanku se nato niso več znašli, v 32. minuti so se krkaši sicer še približali na zaostanek treh točk, a je Lovćen zdržal in zmaga je ostala v Črni Gori.

Pri Krki je bil najbolj strelsko razpoložen Dalibor Đapa, ki je dosegel 17 točk, eno manj je dosegel Marko Jošilo, ki je v statistiko vpisal še 14 skokov, petnajst točk pa je dosegel Dino Cinac. Na drugi strani je Mašan Vrbica dal 19 točk.

»Lovčen je igral skozi celo tekmo čvrsto, mi pa smo igrali premehko in nismo našli svojega ritma. Na koncu smo se nekoliko popravili, imeli svoje priložnosti, a to ni bilo dovolj, ker smo porabili preveč moči," je med drugim po tekmi dejal trener Simon Petrov.

V prihodnjem krogu Krko v domači dvorani v torek, 9. januarja, ob 18. uri, čaka derbi z Vršcem, ki ima povsem enak izkupiček zmag in porazov. Še prej pa se bodo v Ligi Nova KBM v soboto, 6. januarja, ob 19. uri v dvorani Leona Štuklja pomeriki z državnim podprvakom Rogaško.

S. G.