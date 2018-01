Je 250 sadik konoplje res posadil samo za lastno uporabo?

4.1.2018 | 10:45

Markus Graf je v priporu od konca septembra.

Okrožni državni tožilec Bogdan Matjašič

Odvetnik Branko Rožman

Krško, Dolenje Radulje - Danes se je na krškem okrožnem sodišču začelo sojenje 42-letnemu Avstrijcu Markusu Grafu, ki naj bi pri svoji partnerki v Dolenjih Raduljah pri Bučki gojil konopljo. Sevniški policisti so namreč konec septembra tam opravili hišno preiskavo in našli ter zasegli 247 sadik konoplje, visokih do 60 centimetrov (nekaj konoplje je bilo že posušene, nekaj je je še raslo).

Graf je obtožen kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Ko je na predobravnavnem naroku stopil pred krškega okrožnega sodnika Gojmirja Pešca, je bila z njim prevajalka, saj ne zna slovensko. Izvedeli smo, da je sicer iz Celovca, po poklicu je električar in nima ne zaposlitve ne premoženja.

»Od začetka poletja 2017 do 25. septembra je neprijavljen bival pri partnerici v Dolenjih Raduljah. Čez teden se je vozil na metadonske terapije v Celovec in se javljal v tamkajšnji zavod. V Avstriji je kupoval konopljo in ugotovil, da ima na domačiji pri partnerici idealne razmere, da bi jo gojil tudi sam in prodajal v Avstriji, saj so cene konoplje tam višje kot pri nas. Na ta način bi zaslužil, saj je nezaposlen, prav tako je nezaposlena njegova partnerica,« je med branjem obtožnice povedal tožilec Bogdan Matjašič.

Graf krivde ni priznal, njegov odvetnik Branko Rožman pa je med predlaganjem dokazov izpostavil, da bo z zaslišanjem partnerice in njenih staršev dokazal, da Graf niti slučajno konoplje ni nameraval prodajati.

Sojenje se je začelo danes. Več o tem, kaj se je dogajalo na predobravnalnem naroku, pa v današnji številki Dolenjskega lista.

Tekst in foto: J. Ambrožič

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni jan Koliko zapravljanja denarja in časa za ubogo konopljo... Butasta slovenska država Preglej samo prijavljene komentatorje