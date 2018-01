Ujetniki svobode spolnosti

4.1.2018 | 16:20

Božidar Veljković ob predaji funkcije dekana Fakultete za Turizem Brežice 10. julija 2015 v Viteški dvorani Brežice (Foto: M. L.)

Božidar Veljković desno na fotografiji z novinarske konference aprila 2015 pred začetkom 43. tedna cvička v Kostanjevici na Krki. S tednom cvička povezujejo zidaniški turizem v Sloveniji, Veljković sodeluje v strokovni skupini za pripravo dolgoročnega razvoja zidaniškega turizma. (Foto: M. L.)

Brežice - Božidar Veljković iz Brežic je ustvaril novo knjigo z zanimivim naslovom Glasna tišina poželenja, ki je izšla pri brežiški založbi Primus. V knjigi obravnava spolno komuniciranje, ki ga razglasi za glavni medosebni odnos in temelj človekovega obstoja.

V desetih poglavjih poglavjih s podrobno razčlenjenimi in izvirno naslovljenimi temami s področja spolnega komuniciranja ugotavlja, da resnično zadovoljstvo človek najde v sebi šele takrat, ko se uresničuje s svojo drugo polovico. »Kakovost človeškega življenja je primarno določena s kakovostjo njegove spolnosti, če to priznamo ali ne,« je zapisal.

Božidar Veljkovič je bil od leta 2011 do 2015 prvi dekan Fakultete za turizem v Brežicah, kjer je bil nosilec in predavatelj predmetov Osnove turizma, Teorija turizma in Politični vidiki turizma. Pred to akademsko funkcijo je v letih 2005-2009 vodil delovno skupino za izdelavo gradiva za ustanovitev fakultete za turizem v Brežicah, od leta 2009 do 2011 je vodil fakultetno strokovno delovno skupino, ki je napisala gradivo za akreditacijo študijskih programov turizem na prvi in drugi stopnji bolonjskega visokošolskega študija.

Je pisec številnih strokovnih knjig ter strokovnih in poljudnih člankov s področja prava, javne uprave, politologije in turizma, med drugim je pisal za revije Ona, Polet in Ona plus, je tudi pisec člankov in komentarjev v beograjskih, zagrebških in sarajevskih revijah in časopisih. V središču njegovega zanimanje je komunikacija, predvsem odnos med spoloma.

M. L.

Galerija