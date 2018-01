Z Land roverjem bežal pred policisti in si prislužil za 2680 evrov kazni

4.1.2018 | 13:25

Policisti postaje prometne policije Novo mesto so včeraj popoldne na cesti med Podturnom in Črnomljem ustavljali voznika osebnega avtomobila Land rover. Voznik ni upošteval znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in storil več kršitev cestno prometnih predpisov. Vozil je z neprilagojeno hitrostjo in po nasprotnem smernem vozišču, preko neprekinjene ločilne črte je prehiteval avtobus in z vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Kasneje je zapeljal na gozdno cesto in vozilo ustavil. Policisti so med postopkom ugotovili, da 53-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je zaradi hujših kršitev predpisov na podlagi sklepa sodišča prenehalo veljati že v letu 2010. Avtomobil Land rover so mu zasegli, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog v višini 2680 evrov.

Ene privlači meso, druge bolj nakit, vse pa denar

V noči na 3. 1. je v okolici Mirne Peči nekdo iz odklenjene garaže odtujil meso in kuhinjske nože. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

V kraju Češnjevek na območju Trebnjega je včeraj popoldne neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in lastnike oškodoval za več tisoč evrov.

Popoldne je v Dolenji vasi pri Mirni Peči nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in verižico. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 200 evrov.

Krški policisti so bili v večernih urah obveščeni o vlomu v okolici Krškega. Storilec naj bi v času odsotnosti stanovalcev vlomil v stanovanjsko hišo, vendar ni ničesar odtujil. Okoliščine policisti še preiskujejo.

