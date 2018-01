Halo, tukaj bralec Dolenjca! Kaj se dogaja na ortopediji?

4.1.2018 | 14:30

SB Novo mesto (Foto: M. M., arhiv DL)

Branko iz okolice Šentjerneja je besede pohvale namenil šentjernejskemu županu Radku Luzarju. »To je naš dolgoletni šentjernejski dobrotnik. Že leta nazaj, ko je bil občinski svetnik in še pred tem, je osebno daroval ljudem in jim pomagal. In tako je tudi danes. Iskreno smo mu hvaležni,« je dejal in vprašal, kam naj se obrnejo ljudje, da bi župana predlagali za dobrotnika leta. Bralcu svetujemo, naj se obrne na revijo Ženska, letos je sicer že prepozno, saj so ravno te dni zaključili že štiriindvajseto akcijo Ljudje odprtih rok, v kateri predstavljajo humanitarno delovanje posameznikov, skupin in podjetij na različnih področjih, ter razglasili izbrane dobrotnico/ka, darovalko/ca, izjemno osebnost in dobrega človeka leta.

Povsem nekaj drugega pa je bil klic »starega znanca« Slavka Čeliča iz Koroške vasi, ki se za svojo pravico bori že nekaj let. Znova je poudaril, da je globoko razočaran nad zakonodajo, državo in sodstvom, ki naj bi po njegovem, tako kot delujejo, podpirali lopovščino. Pravi, da se ne reagira takrat, ko bi se moralo, potem pa prihaja do medsebojnih obračunavanj in celo umorov.

Jože Weiss iz Svibnika pri Črnomlju se je dotaknil kolin, običaja, značilnega za ta čas. Pojasnil je, da temu opravilu pri njih pravijo praščina in je bil nekoč res velik praznik, ob katerem se je zbrala vsa družina in sorodstvo, koline pa so bile darilo zanje, ki so ga dobili ob odhodu.

Bralka iz Metlike pa je opozorila na dogajanje na ortopediji Splošne bolnišnice Novo mesto. Nedavno bi ji namreč morali operirati koleno, na kar je čakala kar devet mesecev. Prišla je v bolnišnico, tam bila dva dni, nato pa se tako kot vrsta čakajočih na različne operacije obrisala pod nosom in brez posega odšla domov. »Dejali so mi, da ni anestezistov oziroma da naj ti ne bi želeli operirati s kirurgom,« je povedala in dodala, da so ji ob odhodu rekli, da jo bodo v kratkem obvestili o novem datumu operacije, pa je po enem tednu še nihče ni poklical. Vodstvo novomeške bolnišnice je pojasnilo, da so v zadnjih štirinajstih dnevih imeli organizacijsko-tehnične težave na ortopedskem odseku kirurškega oddelka naše bolnišnice, zaradi česar so bili primorani nekaj operacij prestaviti. »Bolniki so že dobili nove datume. Za nastale težave se vsem prizadetim iskreno opravičujemo,« so še dodali.

Z bolniškim žuljem se je na nas obrnila tudi Sevničanka, ki je pomoč zaradi težav s srcem in povišanim utripom poiskala v ambulanti za nujno medicinsko pomoč sevniškega zdravstvenega doma. Povedala je, da so jo sicer lepo oskrbeli, zapletlo pa se je pri prevozu v brežiško bolnišnico. Prepričana je bila, da jo bodo na nadaljnjo obravnavo odpeljali z rešilcem, a ji je dežurni zdravnik dejal, da naj za prevoz poskrbi kar sama, čeprav je pred zdravstvenim domom stalo več reševalnih vozil. Začudena je to sicer tudi storila, a ker živi sama, se je kljub stanju, v katerem je bila, počasi v Brežice odpeljala v lastni režiji, pred tem pa šla peš po ključe od avtomobila v peto nadstropje bloka. »Nočem nikogar tožariti, kar se tiče zdravniške oskrbe, je bilo v obeh zdravstvenih ustanovah vse v redu, razočarana pa sem nad tem, da očitno ne veljajo enaka merila za vse. Neka gospa je imela takšno diagnozo kot jaz, pa so jo z rešilcem odpeljali v celjsko bolnišnico,« se je pridušala in dodala, da je poklicala le zato, da bi bili v bodoče bolj previdni, koga in kako pošiljati na pot.

Znova je na dežurni telefon poklical tudi bralec z Rake, a ker se ni želel predstaviti, tudi za našo evidenco ne, njegovega mnenja ne bomo objavili. Ob tem naj dodamo, da bralci sicer v časopisu lahko ostanete anonimni, v uredništvu pa hranimo vaše podatke, zato se nam morate ob klicu predstaviti z imenom in priimkom ter telefonsko številko, da vas lahko v primeru nejasnosti pokličemo nazaj.

