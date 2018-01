Davčne spremembe, ki jih prinaša 2018

Novo mesto - Po novem letu bo na davčnem področju začel veljati paket davčnih sprememb, ki je zajet v novelah zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, zakona o davčnem potrjevanju računov in zakona o davčnem postopku.

Za posameznike z nižjimi dohodki je pomembna novost odprava stopničavosti dodatne splošne olajšave. Namesto posameznih razredov priznane splošne olajšave bo za osebe, ki imajo na leto med 11.166,37 in 13.316,81 evra bruto dohodka, ta po novem linearna. Doslej se je namreč dogajalo, da je povečanje bruto plače za nekaj evrov zaradi nižje dohodninske olajšave pomenilo nižje neto izplačilo.

Viša se tudi del nagrade zaposlenim za poslovno uspešnost (t. i. božičnica oz. 13. plača), ki pri obračunu dohodnine ne bo všteta v davčno osnovo, in sicer s sedanjih 70 odst. povprečne plače na 100 odst. plače (približno 1.620 evrov bruto). Obremenitev božičnice s prispevki ostaja.

Spremembe bodo tudi pri obdavčitvi dohodkov, doseženih z napotitvami na delo iz Slovenije v tujino ali iz tujine v Slovenijo. Pri dolgotrajnejših napotitvah v tujino se prihodki delavca, povezani s povračili stroškov bivanja, prevoza in prehrane, ne bodo šteli v davčno osnovo. Ob upoštevanju posebnih pogojev bo možna tudi posebna davčna olajšava v višini 20 odst. plače oz. do tisoč evrov na mesec za največ pet let v obdobju desetih let od prve napotitve. Določen je tudi spodnji prag zneska plače za takšne napotitve, s čimer se iz te davčne sheme izključuje napotitve nižje kvalificiranih delojemalcev v Slovenijo ter se tako zagotavlja zaščita pred negativnimi vplivi na trg dela (t. i. socialnim dampingom).

Povečuje se tudi posebna osebna olajšava za dijake in študente – s sedanjih 75 odst. se po petih letih spet vrne na 100-odst. znesek splošne olajšave.

Novost je tudi oprostitev plačila dohodnine za prejeto brezplačno pravno pomoč. Ta se tako izenačuje z drugimi prihodki, ki imajo socialnovarstveno naravo in so oproščeni plačila dohodnine.

Čeprav se je med letom velik ogovorilo o spremembah pri obdavčitvi normiranih davčnih zavezancev, do prav velikih sprememb ni prišlo. Samostojnim podjetnikom z manj kot 100.000 evri letnih dohodkov je priznana 80-odst. olajšava, preostanek pa je obdavčen z 20 odst., kar pomeni, da efektivna davčna stopnja znaša 4 odst. Spremembe pri obdavčitvi normirancev se nanašajo predvsem na omejitev možnosti zlorab. Furs bo s ciljem preprečevanja prelivanja dohodkov med povezanimi osebami po novem lahko sešteval prihodke espejev, ki jih imata zakonca, in d. o. o.-jev, ki so v lasti normiranega zavezanca. Se pa na drugi strani veča toleranca pri preseganju dohodkov. Izstop iz sistema normiranih zavezancev bo po novem nujen, če bo imel podjetnik v dveh zaporednih letih skupaj več kot 300.000 evrov dohodka (doslej 200.000 evrov).

Novost je tudi trajna možnost izbire zavezanca glede uporabe vezane knjige računov za izdajanje računov po izteku prehodnega obdobja (31. december 2017) in s tem odprava obveznosti dokazovanja nezmožnosti dostopa do spleta za zavezanca. Predvideva se tudi podaljšanje roka za sporočanje podatkov o izdanih računih iz vezane knjige in podaljšanje časa za spletno preverjanje davčno potrjenih računov.

V okviru sprememb zakona o davčnem postopku so zagotovljene tudi pravne podlage, ki uvajajo možnost kartičnega plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev brez plačila provizije na negotovinskih blagajnah Uprave RS za javna plačila.

