Pogorela vrtna lopa

5.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 9.19 uri je v naselju Lipnik, občina Trebnje, gorela vrtna lopa. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje Selo so pogasili požar na objektu velikosti 5x6 metrov. V požaru je bila uničeni vrtna lopa in v njej shranjena oprema.

Trk v Brežicah

Ob 10.37 sta na Ulici Anke Gerlovič v Brežicah trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala, ki so jo reševalci NMP Brežice na kraju oskrbeli. Gasilci PGE Krško so proti naletno in proti požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, preprečili iztek motornih tekočin v meteorni jašek, iztekle tekočine posuli in počistili cestišče ter nudili pomoč vlečni službi.

Pomoč vojaškega helikopterja

Ob 13.52 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljal obolelo osebo iz Kočevja v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali mesto pristanka helikopterja.

M. K.