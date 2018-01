Bodo za višje cene vrtca več plačevali starši ali občina?

7h nazaj Oceni jerca

Čestitam, ravnateljica, jasno in glasno poudarila, da nee bodo kršili zakonov, da je potrebno spoštovati normative in verjamem, da se trudijo, seveda še vedno v skladu s predpisi, poslovati racionalno kolikor je le mogoče. Večina vrtčevskih ravnateljev in ravnateljic tako deluje. So pa, žal, tudi izjeme, ki želijo biti všečne oblastem in zaradi nekih svojih lastnih ineresov rušijo (v dogovoru z ustanoviteljem) vse, v mnogih letih pridobljene, in z zakonom določene spremembe na bolje. Predvsem v dobro otrok in njihovih staršev. V Šentjerneju jim je jasno, tudi oblastem, da je podražitev vrtca nujna, samo še dogovoriti se morajo, kdo bo povišanje pokril in če bodo prijazni do staršev, bo šlo iz proračuna. Kako pa to izgleda v Novem mestu? Ja, je pomembno, kako se postavi ravnateljica, kako jasno in nazorno, argumentirano, zadevo predstavi. In je pomembno, koliko je mar za to, koliko se informirajo o vsem skupaj tudi tisti, ki odločajo, npr.: občinski svetniki.