Za sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk šest tisoč evrov

5.1.2018 | 09:20

Krško - Občina Krško je v teh dneh objavila javni razpis za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk za letošnje leto. Na voljo je skupno šest tisoč evrov, sofinanciranje na posameznega psa ali mačko pa znaša 30 evrov bruto cene storitve, so sporočili iz krške občine.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju občine Krško, imajo do pet odraslih živali na stanovanje oziroma hišno številko, in sicer za sterilizacijo ali kastracijo živali, opravljeno v obdobju od 1. januarja 2018 dalje do porabe sredstev. K vlogi za sofinanciranje morajo lastniki živali priložiti: za pse dokazilo o lastništvu in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku, za mačke pa račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku.

Razpisni obrazec in dodatne informacije so na voljo na spletni strani občine Krško.

