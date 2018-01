Zemlje škoda, pešcev ne?

5.1.2018 | 10:15

Foto: občina Črnomelj, arhiv

Črnomelj - Cesta proti Vojni vasi je zelo obremenjena, kar je razumljivo, saj vodi do črnomaljskega pokopališča, ki je največje v Beli krajini. Zato bi vsak pričakoval, da bo tudi varna. A ne le za voznike avtomobilov, ampak tudi ali pa predvsem za pešce. A temu očitno vsaj nekaj časa še ne bo tako.

V projektni dokumentaciji za ureditev prometne in komunalne infrastrukture v Vojni vasi je v dolžini 500 metrov seveda predvidena ne le obnova povsem dotrajanega vodovoda, dograditev kanalizacije in javne razsvetljave, obnova zgornjega ustroja ceste, odvodnjavanje in optično omrežje, ampak tudi povsem nov pločnik. A še enkrat se je pokazalo, da papir prenese vse. V realnem življenju pa je povsem drugače. Nekateri lastniki pač niso bili za to, da bi šel del njihove zemlje za razširitev ceste in gradnjo pločnika. Da ne bi ogrozili celotnega projekta, so bili na občini prisiljeni opustiti misel na delno širitev ceste proti Dolenji vasi, prav tako pa so morali črtati iz načrtov okrog 200 metrov pločnika.

Zagotovo bi bili pešci na poti do mestnega pokopališča najbolj varni na pločniku. A dokler ga ne bo ali pa bodo morda zanje našli kakšno drugo rešitev, jim v Črnomlju ne preostane drugega, kot da pešce pred avtomobili, ki jih na tej poti prav tako ne manjka, zavarujejo z umiritvijo prometa. Dve grbini naj bi preprečili voznikom, da bi vozili hitreje kot 30 km na uro. Ali bo to zares učinkovito, bo pokazal čas. A še vedno ostaja najbolj pereč problem: pešci na cesti.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 28. decembra 2017.

M. Bezek-Jakše

novejši najprej Komentarji (4) 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Josip Broz Napaka!! Občina bi morala opustiti celi projekt in nameniti denar drugam,....., MOGOČE bi potem kdo kaj razmišljal....Če je tak problem, se odpovedat 1m pasu zemlje, tik ob cesti, ki je itak brezvredna, potem naj se denar nameni tam kjer so Ljudje bolj dovzetni za spremembe oz. kompromise ali pa kam drugam. 6h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Belokrajnc Vprašajte Ceneta in Cikota zakaj ni pločnika? 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni popendekl He, he naivci. Bližajo se volitve in župana ter svetnike bodo lažje izvolili živi na Lokvah, kjer so gradbena dela v polnem teku, kot pa mrtvi v Vojni vasi. Ne vem kaj vam tukaj ni jasno? 12m nazaj Oceni abecedarij kamor Cene in Ciko stopita, trava ne raste... Preglej samo prijavljene komentatorje