Trčil v hišo, odpeljal s kraja nesreče, kasneje pa še žalil in udaril policista

5.1.2018 | 12:45

Novomeški policisti so bili okoli polnoči obveščeni, da je v kraju Verdun voznik osebnega avtomobila z vozilom trčil v stanovanjsko hišo in odpeljal s kraja. Na podlagi opisa so kršitelja izsledili na domu. 56-letni moški, ki je bil očitno pod vplivom alkohola, ni želel sodelovati v postopku, kršil je javni red in mir, žalil policiste in enega udaril. Zoper kršitelja so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Med kontrolo prometa za Zwittrovi ulici v Novem mestu pa so dopoldne policisti ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus. Med postopkom so ugotovili, da 46-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Vozilo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomili v hišo

V kraju Pleš na območju Policijske postaje Dolenjske Toplice so sinoči nekaj pred 19. uro neznanci vlomili v stanovanjsko hišo. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Zagorel gospodarski objekt

Včeraj dopoldne so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o požaru gospodarskega objekta v kraju Lipnik na območju Trebnjega. Gasilci so požar omejili in pogasili. Poškodovan ni bil nihče, po oceni oškodovanca pa je nastalo za okoli 30.000 evrov škode. Okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara policisti še preiskujejo, po prvih ugotovitvah pa je tuja krivda izključena.

