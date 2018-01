Vozniški izpiti odslej dražji

5.1.2018 | 14:45

Novo mesto - Z novim letom je začela veljati tarifa o določitvi cen vozniškega izpita javne agencije za varnost prometa, ki zvišuje cene izpita. Cena teoretičnega dela, ki je enotna za vse kategorije, se je zvišala za dobrih deset evrov in je 24 evrov.

Teoretični del vozniškega izpita poteka enako ne glede na kategorijo motornega vozila, zato je cena enotna za vse kategorije vozniškega izpita.

Do 31. decembra 2017 je bila cena za teoretični del izpita, ne glede na kategorijo, 13,77 evrov, po novem pa znaša 24 evrov oziroma z vključeno upravno takso ob prvem opravljanju izpita je znesek zdaj 42,10 evra.

Potem pa je tu še praktični del izpita, ki se cenovno razlikuje glede na kategorije, ni pa zanj potrebno plačati nobene dodatne takse. Izpit za kategorijo A (tudi A2) je z novim letom precej dražji od tistega za avto, in sicer bo stal 42 evrov (doslej 15,44 evra). Medtem ko bo za kategorije AM (moped), A1 (do 125 ccm), B (avto) in F (traktor) cena po novem 33 evrov (za avto doslej 15,44 evra, za moped in traktor 10 evrov). Za tovornjak (C) je nova predvidena cena 42 evrov.

Do letos je sicer veljal pravilnik o višini stroškov vozniškega izpita in preizkusa znanja. Kot so za STA pojasnili na Javni agenciji RS za varnost prometa, se cena vozniškega izpita, ki naj bi krila vse stroške, ki nastajajo v zvezi z zagotavljanjem opravljanja vozniškega izpita, ni spremenila od leta 2004.

"Tedaj je bila cena določena po občutku, brez kakršnih koli številk, ki bi opravičevale točno takšen znesek. Tudi če je bila takratna cena ustrezna, do danes ni šlo le za rast cen, pač pa so se od takrat pomembno spremenili tudi pogoji za opravljanje vozniških izpitov," so pojasnili. Po njihovih navedbah je zagotovo najpomembnejša in najdražja sprememba zagotavljanje ustreznih površin za izpeljavo predpisanega preizkusa spretnosti vožnje oziroma poligonov, sledi pa ji zagotavljanje opravljanja teoretičnega dela izpita s pomočjo računalnika.

Tarifa, ki je začela veljati 1. januarja, temelji na odhodkih, ki nastajajo z zagotavljanjem opravljanja vozniških izpitov in številu vozniških izpitov v letu 2016. Zaradi morebitnih odstopanj pri izračunanih in predvidenih stroških pa je določeno, da se bo po treh letih višina tarife ponovno preverila.

