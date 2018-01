Štukljevo leto bo pestro, za začetek novoletni pohod na Trdinov vrh

5.1.2018 | 13:40

Novo mesto - Z začetkom leta 2018 je Novo mesto vstopilo v ŠTUKLJEVO LETO, ki bo doseglo vrhunec 12. novembra letos z osrednjo slovesnostjo ob 120. obletnici rojstva someščana in olimpijca Leona Štuklja ter z odprtjem razstave o njegovem življenju in delu v Dolenjskem muzeju.

Kot so sporočili iz Zavoda Novo mesto, bodo s sloganom Zdrav duh v Novem mestu nagovarjali Novomeščane vseh generacij, za katere pripravljajo številne dogodke. Podroben koledar dogodkov še pripravljajo in ga bomo posredovali v kratkem.

Prvi izmed takih dogodkov pa se je že zgodil, saj je Planinsko društvo Krka Novo mesto 2. januarja pripravilo tradicionalni novoletni pohod na Trdinov vrh. Po besedah člana društva PD Krka Novo mesto Mateja Kocbeka se je zbralo približno 50 pohodnikov, ki so se iz Gabrja podali na že 26. pohod na Trdinov vrh. Zahtevna blatna pot je bila vse do Gospodične, kjer so jih pričakale planinke s toplim čajem. Po počitku, med katerim so lahko opazovali čudovit razgled na naše Julijske in Kamniške Alpe, so se odpravili na Trdinov vrh. Pot je iz blatne postala snežna in jim pričarala pravo zimsko ozračje. Na vrhu so pomalicali in kar hitro krenili proti Miklavžu ter nato nazaj v dolino. Tudi tokrat so se jim pridružili planinci iz planinskih društev PD Polž, PD Šentjernej in PD Ribnica. Končna številka udeležencev je celo višja, saj se jim je nekaj planincev pridružilo tudi ob poti, so še zapisali v sporočilu za javnost.

