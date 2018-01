Vas zanimajo žive jaslice, jaslice v naravni velikosti ali koncert božičnih pesmi?

5.1.2018 | 16:10

Ilustrativna fotografija (Foto: R. N., arhiv DL)

Ivančna Gorica - V Občini Ivančna Gorica se bo danes, jutri in pojutrišnjem zvrstilo precej prireditev in mnoge od njih bodo še dišale po božičnih praznikih. V Velikih Češnjicah bodo vse tri dni (med 17. in 20. uro) na ogled jaslice v naravni velikosti s premikajočimi figurami, ki prikazujejo stara kmečka opravila, otroci bodo lahko tudi jahali ponija.

V farni cerkvi sv. Tilna v Višnji Gori bo jutri ob 18.45 koncert božičnih pesmi, na katerega vabi tamkajšnji cerkveni mešani pevski zbor, ki bo hkrati obeležil tudi 40 let delovanja pod vodstvom Milana Jevnikarja.

V nedeljo ob 18. uri pa bo Skupnost katoliške mladine Velike Lašče pred baziliko v Stični uprizorila žive jaslice.

J. A.