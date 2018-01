Alarm se je sprožil, a ni gorelo

6.1.2018 | 08:55

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Včeraj ob 19.04 uri se je v prostorih nekdanje trgovine Dolenjka na Golievem trgu v Trebnjem sprožil požarni alarm. Gasilci PGD Trebnje so pri pregledu objekta s termo kamero in izmeri vsebnosti plinov ugotovili, da požara ni bilo.

Pomagali pri prenosu poškodovanega

Ob 18.44 uri so v naselju Štajngrob, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica krajanu nudili prvo pomoč in pomagali reševalcem NMP Sevnica pri prenosu poškodovane osebe iz podstrešja stanovanjske hiše do reševalnega vozila. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega prepeljali v SB Novo mesto.

M. L.-S.