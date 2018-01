Prikazovalniki hitrosti tudi v Ribnico, Dobrepolje in Trebnje

6.1.2018 | 10:10

Prikazovalnik hitrosti

Za občino Ribnica je prikazovalnik hitrosti prevzel podžupan Domen Češarek. (Foto: Arhiv agencije)

Ribnica - Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Intermatic in Sipronika lani že sedmo leto zapored na podlagi javnega poziva podelila prikazovalnike hitrosti »Vi vozite« v brezplačni polletni najem slovenskim občinam.

Na razpis se je prijavilo rekordno število občin in sicer 52, rekordno pa je bilo tudi število prikazovalnikov, ki so jih koncem decembra podelili predstavnikom izbranih občin. Strokovna komisija je na podlagi razpisnih kriterijev, po katerih so imele prednost občine z nevarnimi mesti, kjer je visoka stopnja prometnih nesreč, lokacije s šolsko potjo ter lokacije s pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim letnim dnevnim prometom, podelila prikazovalnike hitrosti kar 31 občinam. Med izbranimi sta bili tudi občini Ribnica in Dobrepolje, z območja, ki ga pokriva Dolenjski list pa sicer tudi še občina Trebnje.

M. L.-S.