Nova kompilacija Kočevje špila glasbo umešča v naravo

6.1.2018 | 11:35

S predstavitev kompilacije.

Kočevje - Društvo kočevskih glasbenikov je tako kot že nekaj zadnjih let ob koncu koledarskega leta izdalo kompilacijo Kočevje špila, ki že po tradiciji prinaša pregled glasbenega dogajanja na Kočevskem v tekočem letu. Kompilacijam Grupni, Lik of, Razkačeni, Zastonj in Urbano se je v zadnjih decembrskih dneh preteklega leta pridružila že šesta kompilacija - Po Stojni.

Ob izidu prve kompilacije Kočevje špila leta 2012, takrat z naslovom Grupni, je bila kompilacija kočevskih glasbenikov posebnost v slovenskem prostoru. Takšna pa je Kočevje špila, ki jih vsako leto dodajo še nekaj drugačnega od preteklih kompilaciji, še danes.

Namen prve kompilacije je bil, da povežejo glasbenike in predstavijo glasbeno dogajanje na Kočevskem v letu 2012, zato je bil edini pogoj, da lahko sodelujejo le kočevski glasbeniki oz. skupine, v katerih je vsaj en glasbenik iz Kočevja. To pa je pogoj še danes.

Z drugo kompilacijo Lik of so hoteli glasbenike spodbuditi k ustvarjanju novih del, zato je bil pogoj, da morajo biti skladbe še ne objavljene, namen pa je tudi bil, da glasbenike povežejo z drugimi ustvarjalci, zato je bil pogoj tudi, da se je moral izvajalec povezati z enim izmed likovnikov s Kočevsko-ribniškega območja, ki je moral na njihovo skladbo ustvariti likovno delo.

Leta 2014 so s pomočjo občine Kočevje izvajalcem omogočili fotoshooting, saj je bil koncept kompilacije Razkačeno promocija kočevskih glasbenih skupin oz. izvajalcev, s kompilacijo Zastonj leta 2015 pa so želeli opozoriti na neprimeren odnos organizatorjev, promotorjev, poslušalcev in pristojnih do glasbenikov in njihove glasbe.

Namen kompilacije Ubrano iz leta 2016 je bil, da se kočevski glasbeniki predstavijo skozi urban prostor, na katerega gledajo s svoje kritične perspektive preko fotografij, ki njih same ali njihovo glasbo najbolj zaznamujejo, zato so morali izvajalci na razpis poleg skladbe poslati tudi fotografijo urbanega dela Kočevja, ki jih najbolj spominja na njih same ali njihovo delo, za kompilacijo leta 2017 pa so se odločili, da glasbena dela umestijo v naravo.

Na kompilaciji Kočevje Špila – Po Stojni se predstavlja 15 izvajalcev, in sicer: Roman&Sebatage, Jaguar Februar, Mathias&Band, Joe Krosher, Voodoo Weekend, the Cowmonkeys, Vocabella, Static, NčOdNč, Zapušanci, D Splash, Kristijan 34, Extended Veins, D.O.G. in Pavle Benič. Prvič so na kompilaciji D Splash, Kristijan 34 in D.O.G., na vseh šestih kompilacijah, na katerih se je do sedaj skupno predstavilo že 39 izvajalcev različnih glasbenih zvrsti, pa sta le skupina NčOdNč, katere član Zoran Bitorajc je bil z Markom Piršičem iz skupine Foršus in članom skupine Jaguar Februar Tadejem Reparjem tudi pobudnik kompilacije Kočevje špila, ter glasbenik Roman Zupančič, ki se je v preteklih letih pojavljal pod imenom Gaber Brin ali v zasedbi Zadnji taxi, na kompilaciji Po Stojni pa skupaj z glasbenikom Sebastjanom Vukanom, ki nastopa tudi pod imenom Sebatage.

»Vsako od petnajstih skladb smo na prav poseben način povezali z različnimi, vsem dobro poznanimi lokacijami na kočevski Stojni, v upanju, da bi vsaka izmed njih našla svoje mesto v zavetju našega prelepega kočevskega gozda,« je v spremni besedi h kompilaciji zapisal letošnji vodja kompilacije Jernej Drobnič, sicer član skupine Zapušanci. Posebnost zadnje kompilacije je, da bo pesmi možno poslušati v naravi – v gozdovih pogorja, ki se dviguje nad mestom Kočevje. Na 15 lokacijah na pogorju Stojne bodo namreč postavili lesene odrezke, na katerih bo na vsakem naslov po enega izvajalca s kompilacije skupaj z besedilom njegove skladbe in QR kodo, ki jo bodo lahko obiskovalci s telefoni skenirali in nato na sami lokaciji skladbo poslušali, pri koči pri Jelenovem studencu pa bo QR koda za celo kompilacijo.

Društvo kočevskih glasbenikov bo spomladi organiziralo tudi pohod po vseh 15 lokacijah, kjer bodo nameščene povezave do skladb s kompilacije Kočevje špila- Po Stojni.

Besedilo in fotografije: M. Leskovšek-Svete

