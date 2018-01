Pranje v Obrhu je bilo nekdaj izključno žensko delo

6.1.2018 | 12:10

Podzemelj - V tukajšnjem Gostišču Veselič so včeraj v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika in Tonijem Gašperičem začeli letošnji niz prireditev s skupnim naslovom Bilo je. Tokrat so Tonijevi gosti pripovedovali o perišču v metliškem Obrhu. A ne zgolj pripovedovali. Alenka in Mojca Mežnaršič sta za začetek uprizorili, kakšno je bilo nekdaj pranje v Obrhu v starem metliškem jedru. A ni šlo zgolj za pranje, ampak tudi za druženje žensk, zato ni čudno, da so perišče nekdaj imenovali kar radio Obrh.

Ko so pred približno pol stoletja v metliške domove začeli prihajati pralni stroji, je bilo pranja v Obrhu konec. Zato pa so še živi spomini med starejšimi Metličankami. Zelo plastično je o tem pripovedovala Alenka Mežnaršič. A prihodnje leto si bo mogoče tudi v živo ogledati pranje v Obrhu, saj bodo Metličani, kot je povedal metliški župan Darko Zevnik, s pomočjo evropskega denarja obnovili perišče. Jože Nemanič z občinske uprave pa je dodal, da bodo izdali tudi zbornik o perišču. Z urejanjem perišča bodo začeli letošnjo pomlad.

Večer je na klaviaturah popestril Jure Pavlin iz Črnomlja. V petek, 19. januarja, bodo prireditev Bilo je, ki se bo v Gostišču Veselič začela ob 18. uri, posvetili legendarnemu ljudskemu pevcu in godcu na bršljanov list Tončku Plutu s semiške Mladice.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

