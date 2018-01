Vetrolom je poškodoval preko 50 odst. površine vseh državnih gozdov

Kočevje - Močan veter, ki je v dneh 11. in 12. decembra 2017 prizadel tudi gozdove, je v državnih gozdovih povzročil veliko škode. Kot je povedal na tiskovni konferenci 27. decembra generalni direktor družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) Zlatko Ficko, je ocena obsega škode zaradi težke dostopnosti in velike površine zgolj okvirna, je pa največ prizadetih gozdov na področju Kočevja, Postojne in Slovenj Gradca, kjer so tudi predvidene višine poseka poškodovanih dreves največje.

»Trenutna ocena poškodovanosti državnih gozdov kaže na obseg v višini 830.000 m3 oziroma na območju preko 50 odst. površine državnih gozdov,« je povedal Ficko in dodal, da je samo na področju Kočevja poškodovanih okoli 500 tisoč ha gozdov. »Velika površina državnih gozdov je obremenjena z različno intenziteto škode po vetru, bo pa za sanacijo pomenila tudi velik obseg del,« je dejal in dodal, da je denimo samo ob cesti med Kočevjem in Novim mestom 10-12 hektarje porušeno na golo in bo možna izključno strojna sečnja.

»Že v prvih 3-4 dneh smo začeli sanacijo z lastnimi strojnimi kapacitetami, takoj po praznikih pa bo delalo 10 kompozicij,« je dejal in dodal, da je SiDG sanacijo sposoben opraviti, vendar pod pogojem, da v višje ležečih predelih, do katerih gozdarji še niso mogli priti, škoda ni večja, kot predvidevajo, saj kot je dejal, v Sloveniji ni dovolj proizvodnih kapacitet. Največje težave so trenutno na Koroškem, kjer je možno spravilo lesa samo z žičnicami in je več zasebnih gozdov, kjer so s sanacijo že začeli, tako da bodo, kot je povedal, težko našli izvajalce za sečnjo in spravilo poškodovanih dreves z žičnimi žerjavi v državnih gozdovih. Kot je povedal, letos SiDG predvideva nabaviti lastno mehanizacijo, med katero bo tudi žični žerjav.

Zaradi poseka poškodovanih dreves pričakujejo nekoliko spremenjeno strukturo gozdno lesnih sortimentov. Povečal se bo delež iglavcev, sama kvaliteta gozdno lesnih sortimentov pa bo zaradi poškodb tehničnega lesa, slabša. Zaradi povečane nevarnosti dela pri izvajanju sečnje in spravila pričakujejo tudi dvig cene storitev.

»Sprememba strukture gozdno lesnih sortimentov se bo odrazila v spremembi programa prodaje. Program prodaje bomo oblikovali s prioritetno prodajo gozdno lesnih sortimentov preko dolgoročnih pogodb predelovalcem lesa ter viške prodali preko javnega zbiranja ponudb in javnih dražb,« je povedal. Sami izvedbi sanacije bodo prilagodili izvajanje rednih sečenj, ki jih bodo na področju najbolj poškodovanih gozdov, omejili. »Prioritetno bomo izvajali sanacijo v poškodovanih iglastih gozdovih, ki predstavljajo nevarnost za širjenje podlubnikov,« je poudaril in dodal, da je vetrolom prizadel zlasti iglavce, manj listavce. Ker bodo prvenstveno sekali iglavce, da se ne bi povečale težave s podlubniki, pa v II. polovici letošnjega leta pričakujejo težave pri oskrbi z lesom listavcev.

