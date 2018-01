Prekupčevalcem je »odklenkalo«

Kočevje - Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je v sredo, 27. decembra, na spletni strani družbe objavila prvi javni razpis za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov. »Pričakujemo, da bo kar nekaj tistih, ki so se v preteklosti ukvarjali s preprodajo lesa, izpadlo, ker ne bodo mogli dokazati, da imajo lastno predelavo,« je ob objavi razpisa povedal generalni direktor SiDG Zlatko Ficko.

»Cilj vzpostavljanja gozdno lesne verige je povečevati dodano vrednost lesu iz slovenskih gozdov. Dodano vrednost mu lahko dodamo samo s predelavo, za kar pa potrebujemo dobro stoječo lesno industrijo,« je povedal Ficko in dodal, da je na razvoj gozdno lesne verige možno vplivati z usmerjanjem prodaje lesa iz državnih gozdov po tržnih pogojih ter da je ravno dolgoročna možnost dobave lesa prednost, ki jo želijo izkoristiti v letošnjem letu z oblikovanjem dolgoročnih pogodb o prodaji lesa.

V planu za leto 2018 so predvideli prodajo lesa predelovalcem lesa preko dolgoročnih pogodb v višini 870.000 m3, od katerih so na razpis objavljen preteklo sredo za dolgoročne pogodbe oddali 670.000 m3 in sicer: 249.290 m3 hlodovine smreke in jelke, 7.710 m3 hlodovine ostalih iglavcev, 65.700 m3 hlodovine bukve, 2.920 m3 hlodovine hrasta in 4.380 m3 ostalih listavcev, 295.000 m3 ostale oblovine listavcev in 25.000 m3 ostale oblovine iglavcev ter po 10.000 m3 brusnega lesa iglavcev in lesa za tanin. »Glede na predviden obseg sečnje in prodaje gozdno lesnih sortimentov za leto 2018, smo za prodajo lesa preko dolgoročnih pogodb predvideli 72 odst. vseh količin,« je povedal. Stalen možen posek, ki ga ima država, ki je največji lastnik gozdov v Sloveniji, znaša namreč milijon 200 tisoč m3 lesa.

Dolgoročne pogodbe bo možno sklepati za dobo do petih let, prodaja gozdno lesnih sortimentov preko dolgoročnih pogodb pa se bo vršila po enotni tržni ceni, ki se bo izračunala na podlagi objavljenih cen s strani referenčnega statističnega urada, ki ga bo določila skupščina družbe SiDG, to je vlada RS. »Dolgoročne pogodbe se lahko sklepa samo s podjetji, ki imajo svoje obrate za obdelavo in predelavo gozdno lesnih sortimentov. Na ta način želimo izločiti prekupčevalce, ki so v preteklosti še kako zaznamovali oskrbo z lesom,« je dejal. Osnova za določanje obsega predelave in obdelave lesa je, kot je povedal, obseg predelave iz leta 2016, kupec pa bo moral za čas sklenjene dolgoročne pogodbe dokazovati predelavo lesa, ki ga je kupil na podlagi dolgoročne pogodbe.

»Kupec kupljenih gozdno lesnih sortimentov iz naslova dolgoročnih pogodb ne sme prodati naprej oziroma bomo le to obravnavali kot težjo kršitev, kar ima lahko za posledico prekinitev dolgoročne pogodbe o prodaji lesa,« je povedal in dodal, da podpis pogodbe omogoča, da bodo lahko tudi med samim letom ugotavljali, kam gre les in če bodo dobili namig, da gre v tujino, bodo pogodbo lahko prekinili. Poleg tega, da imajo lastno proizvodnjo bodo zainteresirani za sklenitev dolgoročnih pogodb morali, kot je dejal, z obrazci dokazovati še veliko drugih stvari, kot denimo, da imajo urejeno delovno pravno zakonodajo do delavcev, da niso imeli težav s SiDG in da niso nikomur nič dolžni.

Dosedanji kupci so za sklenitev dolgoročnih pogodb zelo zainteresirani in jih, kot je povedal Ficko, dnevno oblegajo s telefonskimi klici. »Glede na pretekle izkušnje pričakujemo, da bomo tako pri hlodovini iglavcev kot listavcev imeli okoli 300 do 350 različnih kupcev, ki jih bomo morali glede na kriterije preveriti,« je povedal. Rok za oddajo ponudb je sicer 15. januar 2018, prve dolgoročne pogodbe pa pričakujejo, da bodo sklenili že do konca januarja. Naslednji razpis za sklepanje dolgoročnih pogodb bo možen, kot je povedal, v naslednjem letu.

