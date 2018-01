Dišalo po domačem kruhu

6.1.2018 | 14:15

Razstava je pritegnila številne obiskovalce.

Večina izdelkov je bila ocenjena z zlatim priznanjem.

Del društva podeželskih žena Tavžentroža

Trebnje - Društvo podeželskih žena Tavžentroža je danes dopoldan v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto pripravilo 6. društveno razstavo kruha in ostalih krušnih izdelkov. Letos so v ocenjevanje prejeli kar 51 izdelkov, 7 jih je prejelo bronasto, 21 srebrno in 21 zlato priznanje.

Kot pravi predsednica društva Nada Zorec, je namen razstave ohranjati dediščino naših babic in znanje prenašati na mlajše rodove. »Naš cilje je, da se mladi učijo od nas. Kruh je danes namreč premalo cenjen,« je dejala predsednica. Strokovna komisija je pri ocenjevanju upoštevala več kriterijev, med drugim tudi zunanji videz, vonj skorje, okus sredice, elastičnost in še marsikaj. »Pohvalno je, da je bila večina izdelkov pečenih na tradicionalen način, in sicer v krušni peči. Na splošno jih je bila večina primernih oblik, lepo zapečenih in okusnih,« je dejala članica strokovne komisije Cvetka Lavrič.

Direktor novomeškega kmetijsko gozdarskega zavoda Jože Simončič je poudaril, da se s tovrstnimi razstavami potrošniški družbi, kot je naša, pokaže, kako sploh nastane kruh. »Potrebna je dolga pot do končnega izdelka. Hrana ni samoumevna, je dobrina in zato je potrebno ceniti tistega, ki jo prideluje,« je dejal.

Zlato priznanje je prejela tudi Štefka Gliha, ki je na ocenjevanje prinesla prazničen in pirin kruh. »Pečem ga že od malih nog. Nekega posebnega recepta ni, mora pa biti narejen z ljubeznijo,« poudarja.

Besedilo in tekst: R. N.

Galerija