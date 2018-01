Zagorela hrana v loncu

6.1.2018 | 18:40

Ilustrativna slika

Danes ob 11.59 uri so posredovali reševalci NMP Brežice in gasilci PGD Brežice na Lamutovi ulici v Brežicah, kjer je zagorela hrana v loncu. Reševalci so izvlekli poškodovano osebo iz objekta in pogasili začetni požar. Poškodovano osebo so oskrbeli in prepeljali v UC Brežice, požar pa so dokončno pogasili brežiški gasilci, ki so objekt tudi pregledali s termovizijsko kamero. O požaru so bile obveščene pristojne službe.

Vozili trčili, a poškodovanih ni bilo

Ob 15.40 uri sta na Pleteršnikovi ulici v Brežicah trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili bateriji na vozilih, pogasili začetni požar, preprečili iztek motornih tekočin v obcestni jašek, z vpojnimi sredstvi počistili motorne tekočine in nudili pomoč avto vleki. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

M. L.-S.