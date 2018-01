Košarkarji že drugi na domači lestvici

6.1.2018 | 22:00

Ključ do suverene zmage Krke nad Rogaško je bila tokrat trda obramba. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Poraz košarkarjev Krke proti Lovčenu v gosteh na Cetinju pred tremi dnevi je po nocojšnji suvereni zmagi nad Rogaško v 12. krogu domačega prvenstva pozabljen. Krka se je tokrat s Slatinčani mučila le v prvi in na začetku druge četrtine, potem pa je trda igra v obrambi obrodila sadove in na veliki odmor so Novomeščani odšli s prednostjo štirinajstih točk (41:27), kar pa kljub vsemu še ni zagotavljalo mirnega nadaljevanja, saj se gostje še niso predali.

Domači trener Simon Petrov je tokrat svoje košarkarje v garderobi zadržal precej dlje, kot je v navadi, očitno pa jih je tako dobro pripravil na nadaljevanje. Gostje so se s trojko Fona Novomeščanom sicer uspeli približati na vsega pet točk poldrugo minuto pred koncem tretje četrtine, a je Cinac prav tako s trojko že v naslednjem napadu stvari postavil na svoje mesto, v zadnji četrtini pa je prednost Krke znova začela rasti. Maj Kovačevič je v 33. minuti s trojko razliko povečal na petnajst točk, dve minuti pred koncem pa je Domen Bratož z dvema prostima metoma zagotovil Krki najvišjo prednost na srečanju, enaindvajset točk. Končnico je trener Petrov zaupal mladim s klopi, tako da sta do svojih sekund prišla tudi Jakov Stipaničev in Martin Jančar Jarc, ki se je izkazal s trojko.

Košarkarji Krke so se tako na lestvici povzpeli celo na drugo mesto, na katerem lahko ostanejo tudi po jutrišnji zadnji še preostali tekmi 12. kroga med Hopsi in Olimpijo na Polzeli, če bi tam zmagali domačini.

Krka : Rogaška 84:73 (15:13, 41:27, 56:48)

Krka: Bratož 10 (2:2), Dimec 16 (0:1), Kovačević 9 (2:2), Jošilo 19 (2:2), Cinac 20 (2:2), Jančar Jarc 3, Đapa 7.

Rogaška: Nikolić 4, Drobnjak 5 (0:1), Vujačić 3, Đuranović 4, Davis 14, Šantelj 5 (1:2), Pajić 9 (2:2), Fon 5 (2:2), Kosić 18 (9:10), Batur 6 (1:2).

Lestvica: 1. Sixt Primorska 21, 2. Krka 19, 3. Šenčur 19, 4. Rogaška 19, 5. Helios Suns 18, 6. Ilirija 18, 7. Petrol Olimpija 17, 8. Hopsi Polzela 16, 9. Zlatorog Laško 15, 10. Šentjur 15.

Krka - Rogaška 84:73 (15:13, 41:27, 56:48)