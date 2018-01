Za druženje, učenje v naravi,…

7.1.2018 | 08:15

Na seji škocjanskega občinskega sveta. (Foto: arhiv DL, foto: L. M.)

Škocjan - V Škocjanu so se v zadnjem času pripravili kar nekaj idejnih zasnov, med drugim želijo urediti območje ob Radulji, v neposredni bližini občinskega jedra, in ga nameniti predvsem prostočasnim dejavnostim.

Do obvodne ravnice, blizu občinske stavbe in Metelkovega doma, je že zdaj mogoče priti po kolovozni poti. V okviru celovite ureditve pa bodo poskrbeli za obvozno pot. To območje v Škocjanu je predvideno za druženje in za nekakšno pomoč osnovni šoli, da bi tu lahko imela kake naravoslovne dneve, prostor za opazovanje narave ipd. Območje Nature 2000 z neštetimi zavarovanimi rastlinskimi in živalskimi vrstami je pravšnji kotiček za tovrstne dejavnosti. »Tu bi postavili izobraževalne table, opazovalnice za ptice, bobra, kake klopi, ipd., »a ne preveč in previdno, saj gre za poplavno območje, kar pomeni, da moramo biti do vseh posegov v prostor precej zadržani, in ker želimo obdržati neokrnjeno naravo,« pravi višja svetovalka za urbanizem in razvoj na občini Janja Ravnikar.

Pomembno je, da ta idejna zasnova predvideva tudi premostitev z leseno brvjo z desnega na levi breg Radulje, ker je tu območje Lokave, kjer občina predvideva športne in rekreativne površine. Koliko bo ureditev območja stala, še ni znano, a tudi s to naložbo nameravajo v Škocjanu kandidirati za nepovratna sredstva.

L. Markelj