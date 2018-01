Rezervirano za vas: Ali res želimo univerzo v Novem mestu?

7.1.2018 | 15:45

Foto: M. M., arhiv DL

Ko sem pred dnevi videl v glasilu TV Vaš kanal (Mesečniku št. 115 za december 2017) članek z naslovom »Dolenjska prestolnica se pridružuje univerzitetnim mestom«, sem se spomnil na aktivnost mestne občine in prizadevanje Društva Novo mesto za ustanovitev univerze pred več kot 15 leti. Občina je poskrbela za njeno umestitev v Drgančevje, društvo pa je po pogovornem večeru v Narodnem domu izdalo interno glasilo Izziv št. 1/2oo6, namenjeno izključno pozivom na ustanovitev univerze v Novem mestu.

Poleg poročil o tedanjem razvoju te ideje so bili v njem objavljeni članki z naslovi Da univerza ne bo le utopija, Dovolj govorjenja, Univerza v Novem mestu – velik korak naprej, Izziv za mlade ustvarjalne ljudi in Gospodarstvo in univerza. Iz ravnanja občine in celotne vsebine tega glasila je bilo razvidno, da smo bili Novomeščani takrat enotni pri zamisli, da Novo mesto potrebuje in zasluži univerzo.

Takoj za tem pa me je nekoliko zmotilo obvestilo o ustanavljanju univerze v Dolenjskem listu št. 50 z dne 14. 12. 2017, in to že podnaslov napovednika o (zasebni) univerzi »Povezovanje ali še ena univerza«. Iz prispevka novinarke Mirjane Martinović sem razbral, da sedaj, »dvanajst let pozneje«, ni v ospredju vprašanje nastanka univerze, ampak naj bi bilo nadvse pomembno, ali bo univerza javna ali ne. Novinarka vzpostavlja razmerje – javna ali zasebna. Vsebinsko to pomeni le vprašanje, kdo je lahko njen ustanovitelj. Zakon o visokem šolstvu namreč ne pozna pojma »zasebna«. Predstavniki obstoječih visokošolskih zavodov odklanjajo vključitev v univerzo zato, ker ni javna, ampak (po njihovi terminologiji) zasebna. Zakon o visokem šolstvu pa določa le to, da lahko univerzo ustanovi tako država kakor tudi vsaka pravna ali fizična oseba. Razlika med njima je le v tem, da ima od države ustanovljena univerza že po tem zakonu pooblastilo za izvajanje javne funkcije in je torej v tem smislu »javna«, druge pa morajo za to pridobiti koncesijo. To pa se prav nič ne tiče vsebine strokovnega izobraževanja in pridobljenih pravic študentov, ki končajo študij na eni ali drugi univerzi.

Vsak, ki uspešno opravi predpisan študijski program, pridobi s tem javnopravno priznan naslov. O sodelovanju obstoječih visokošolskih zavodov z (za sedaj edino) univerzo ali v njej pa lahko seveda odločajo sami in njihovi ustanovitelji. Žal pa se državi niti kot ustanoviteljici FIŠ že dve desetletji ne zdi primerno, da bi naši, gospodarsko eni najmočnejših pokrajin privoščila javno univerzo, čeprav smo jo k temu pozivali tudi in prav iz Društva Novo mesto. Nerazumljivo pa mi je, da niti ostali visokošolski zavodi (katerih ustanovitelji so gotovo novomeškega porekla) ne želijo sodelovanja v novi univerzi. Očitno je prenehalo enotno, soglasno in javno izražano zavzemanje Novomeščanov za univerzo v našem mestu. Očitno ni zadovoljivega odnosa do ustanovitve univerze niti v vodstvu Mestne občine Novo mesto, kar pa je po moji presoji že zaskrbljujoče.

Obstoj in obseg univerze v našem mestu sta torej odvisna le od Novomeščanov. Če nam bo uspelo prepričati politične stranke v državi, da spremenijo dolgoletno odklonilno stališče do ustanovitve univerze, in bo državni zbor univerzo ustanovil, bo mesto le dobilo »javno« univerzo, sicer pa bomo morali biti veseli take, katere ustanovitev je država že dovolila in o katere uspešnosti nekateri še vedno dvomijo. Verjamem v dobro in pošteno ravnanje vseh, od prvotne »Akademske pobude Univerza v Novem mestu« prek »Dolenjske akademske pobude« do vseh njihovih članov in članic. Žal pa jim v vsem več kot 20-letnem času ni uspelo animirati pristojnih v občini niti v državi, da bi se te njihove želje tudi realizirale. Morda so prezrli, da občina nima zakonske podlage za ustanovitev javne univerze (!?) in ni dovolj odločna pri zagotovitvi pogojev, ki bi prepričali odločujoče v državi, da Novo mesto res potrebuje in zasluži univerzo, ob ustanovitvi katere ne bodo mogoči kakršnikoli, morda tudi nekorektni pomisleki.

Novomeščani! Bodimo res meščani, katerih obzorje presega kakršnekoli (morda celo paragrafarske) pomisleke ob tako pomembni zadevi, kot je umestitev našega mesta med univerzitetne centre! Bodimo veseli, da je Visokošolskemu središču to uspelo.

Pismo bralca je bilo objavljeno v 52. številki Dolenjskega lista z dne, 28. december 2017.

Anton Škerlj, Novo mesto