Pravoslavni božič v Miličih

7.1.2018 | 17:40

Cerkev sv. Petra in Pavla

Miliči - "Hristos se rodi - Va istinu se rodi", se pozdravijo pravoslavni verniki na badnjik - božični večer in na božič. Obred pred obnovljeno cerkvico apostolov Petra in Pavla v Miličih se je pričel z zažiganjem badnjaka - hrastovega drevesca, ki je bilo posekano s tremi udarci sekire, je sporočil Boris Grabrijan iz KP Kolpa.

Katoliki postavijo jelko kot božično drevo, pravoslavni pa sežigajo hrast, blagoslovljene hrastove vejice pa verniki odnesejo domov. Sledil je blagoslov vernikov, nato pa svečana maša, polnočnica. Tradicionalno je polnočnica potekala ob 17. uri, saj je moral pop Miliške cerkve protojerej-stavrofor Jelenko Stojanović maševati še v matični cerkvi v Moravicah pod Velebitom.

Z božičem (7. januar) so pravi pravoslavni verniki zaključili štiridesetdnevni post (manj resni pa so se postili vsaj na badnjik). Po polnoči je večina po starodavni tradiciji užila jagnje na ražnju ali odojka. Sedaj pa velikokrat kar oboje, saj je to tudi čas zbiranja sorodstva in prijateljev.

"Da prebivalci ob Kolpi spoštujemo različnost, je bilo očitno tudi pri obredu v Miličih, saj je bilo med množico ljudi (ker je bil praznik ravno na soboto in vreme prijetno toplo je bil obisk posebno številčen) veliko katolikov, ki so se slovesnosti pridružili iz spoštovanja do svojih sosedov in prijateljev. Multikulturnost ima v Beli krajini že stoletno tradicijo, nekoč pa naj bi po pripovedovanju v nekaterih cerkvah opravljali oba obreda: rimokatoliškega in pravoslavnega," je še dodal Grabrijan.

