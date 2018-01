FOTO: Trije kralji zaznamovali noč in dan

7.1.2018 | 19:55

V novi vasi pri Mokricah (z leve) Zlatko Strojnik, ko je ravno sprejel kolednike, ter animator koledniške skupine Janez Franko in v vlogi treh kraljev bodoče birmanke Barbara Bajs, Latoja Drmaž in Michelle Zavor. Foto: M. L.)

Koledniki v Orehovcu pri kapelici sredi vasi (Foto: M. L.)

Kostanjeviški koledniki v Kostanjevici na Krki (Foto: M. L.)

V imenu kostanjeviških kolednikov je Matej Drobnič nad vrata zapisal znamenje. (Foto: M. L.)

Nova vas pri Mokricah, Kostanjevica na Krki - S sinočnjo praznično mašo na Veliki Dolini so v istoimenski župniji sklenili čaščenje včerajšnjega praznika svetih treh kraljev.

Že dopoldne so bodoči birmanci - koledniki po vaseh voščili za praznik.

»Več koledniških skupin nas je in tako obiščemo vasi v župniji. Prispevke, ki jih dobimo, ko voščimo po hišah, oddamo na oltar zvečer pri maši. Župnik jih potem odnese na škofijo v Novo mesto. Tako zbiramo za misijon," so povedali koledniki v Novi vasi pri Mokricah.

Ponekod koledujejo na predvečer omenjenega praznika. Tako so koledniki tudi letos v Orehovcu in v Kostanjevici na Krki in nekaterih okoliških vaseh nosili zvezdo in s petjem voščili za skorajšnji praznik.

V Orehovcu je koledovalo štirinajst pevcev, ki se jim je pridružil tudi otrok. Orehovški koledniki so obiskali vasi Orehovec, Grič, Zaboršt in del Malih Vodenic. Koledovanje v Orehovcu ima najdaljšo neprekinjeno tradicijo na širšem kostanjeviškem območju.

V Kostanjevici na Krki so voščili za praznik kostanjeviški koledniki. Poleg mesta Kostanjevica so obiskali tudi nekatere sosednje vasi. Tudi letos so ob voščilu zapisali nad vrata letošnjo letnico in začetnice imen treh kraljev.

M. L.

