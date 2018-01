Vid Skrbinšek v nekoliko drugačni monotragediji

8.1.2018 | 09:40

Semič - V Kulturnem centru Semič je je študent primerjalne književnosti in slovenistike Vid Skrbinšek iz Črnomlja uprizoril monotragedijo z naslovom Ego alter ego, ki jo je sam napisal in odigral. Z glasbo mu je na pomoč priskočil odlični mladi črnomaljski pianist Blaž Pavlakovič, sicer študent medicine.

Kot je dejal Skrbinšek, je šlo za predpreizkus za diplomsko nalogo, svojo monotragedijo pa je imenoval likovna drama, kot jo razume on. Glavno vlogo je namreč prevzela likovnost,ostali načini sporočanja, ki so vodilni v klasični drami, pa so imeli manjši pomen. Vid je namreč na odru hkrati tudi risal z ogljem na velikem papirju, ki ga je imel na tleh.

V diplomski nalogi želi Vid raziskati performativne načine sporočanja v gledališču. Teoretični del bo namreč zajemal razvoj performansa skozi zgodovino likovne umetnosti in njegov vpliv ter vdor v gledališče. Praktični del pa bo drama, a ne ta, ki jo je uprizoril na semiškem odru.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni vikahudikalozi vse bi delal ta Vid,sam pravega dela pa ne in ne 26m nazaj Oceni belokranjec Kaj je pravo delo??Še vedno stara miselnost...sajenje krompirja... Preglej samo prijavljene komentatorje