Pred 74 leti je krenila na pot 14. divizija

8.1.2018 | 13:10

Dolnji Suhor pri Metliki - V spomin na 6. januar 1944, ko so s Suhorja krenile na zgodovinski pohod preko Hrvaške na Štajersko Tomšičeva, Šercerjeva in Bračičeva brigada v sestavi 14. divizije Borisa Kidriča, so na Dolnjem Suhorju pri Metliki včeraj pripravili slovesnost, na kateri je bil slavnostni govornik Franc Sever-Franta.

Prisotne, ki so do zadnjega kotička napolnili tukajšnjo dvorano kulturnega doma, mnogo pa jih je ostalo celo na dvorišču, sta pozdravila tudi Anton Muc, predsednik KO ZB za vrednote NOB Suhor, in metliški župan Darko Zevnik. V kulturnem programu pa so sodelovali harmonikarka Nikita Galuh Kapušin, ženski pevski zbor Društva upokojencev Metlika in učenci podružnične OŠ Suhor. Iz Metlike so na Suhor pripravili tudi pohod.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

