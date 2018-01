Zagorelo v prekajevalnici mesa

8.1.2018 | 07:00

Minulo noč ob 3.08 uri je v naselju Veliko Mraševo, občina Krško, zagorelo v prostoru za prekajevanje mesa. Gasilci PGE Krško in PGD Malo Mraševo so pogasili požar in preprečili njegovo širitev na stanovanjski objekt, opravili pregled prostora s termo kamero in ga prezračili.

Gorelo tudi v kurilnici

Sinoči ob 21.41 je v ulici Brinje cesta I. v Grosuplju v kurilnici stanovanjske hiše zagorelo na napeljavi centralne kurjave. Ogenj se je razširil tudi na bližnja drva in priprave za kurjenje. Gasilci PGD Grosuplje so požar pogasili, objekt prezračili, iznesli ožgane predmete iz hiše in s termovizijsko kamero pregledali prostore.

Avto obtičal v vodi

Ob 10.36 je na cesti iz Mlačevega proti Dobrepolju, občina Grosuplje, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in obtičalo v vodi. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so vozilo potegnili iz vode, ga s pomočjo dvigala postavili na cestišče ter nudili pomoč pri nalaganju vozila na vozilo vlečne službe. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŠKA GORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA na izvodu KURJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Oklukova gora danes med 8.30 in 11.00 uro.

M. K.