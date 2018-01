"Cenitev za cono je zavajajoča."

Šmarješki občinski svet (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - "Kaj je novega z načrtovano cono v Dolenjem Kronovem?" je na zadnji občinski seji vprašal svetnik Milan Pajk. Vprašanje je na mestu, saj je znano, da občina Šmarješke Toplice že dlje časa ne najde skupnega jezika z lastniki zemljišč za Turistično storitveno gospodarsko cono v Dolenjem Kronovem, za katero je občinski podrobni prostorski načrt že zdavnaj sprejet, zataknilo pa se je pri komasaciji zemljišč.

Glavna razhajanja so v ceni zemljišč - z občinsko uradno cenitvijo, ki znaša 12,55 evrov za kvadratni meter, se lastniki ne strinjajo, zato so v dogovoru z občino naročili svojo, ki pa po mnenju občine pretirano odstopa od prvotne, saj znaša 60,78 evrov in je skoraj petkrat višja.

»Občina je v izogib morebitnim nepreverjenim oz. zavajajočim informacijam cenitveno poročilo, ki so ga predložili lastniki zemljišč, poslala v strokovno presojo pristojnemu strokovnemu organu, ki bdi nad delom cenilcev gradbene stroke, Združenju sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko (združenje SICGRAS), in te dni smo prejeli njihov odgovor,« je povedala županja Bernardka Krnc.

»Ocena bistveno odstopa od primerljivih ocen ter je posledično nezanesljiva, neverodostojna, skratka nezanesljiva,« pravijo na šmarješki občini in dodajajo, da je takšno cenitveno poročilo zavajajoče tako za same lastnike kot tudi za drugo zainteresirano javnost, »zato občina pričakuje nadaljevanje konstruktivnega dialoga z lastniki zemljišč«.

Kot je na seji povedala županja Krnčeva, se občini z zastojem cone dela velika gospodarska škoda, »domači podjetniki, ki imajo v coni že kupljena zemljišča, pritiskajo na nas, saj si želijo nadaljevanja postopkov in bojimo se, da ne bo šel kak zainteresirani raje v kateri od sosednjih, že komunalno urejenih con.« Ponovila je, da občina ni mogla črpati nepovratnih sredstev na razpisu gospodarskega ministrstva, v novi finančni perspektivi pa takih možnosti ne bo več.

L. Markelj

