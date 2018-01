V Revozu znova "na polno"

8.1.2018

V Revozu so znova zagnali polno proizvodnjo in imajo tudi za 2018 visoke načrte. (Foto: B.D.G., arhiv DL)

Novo mesto - Po prazničnem kolektivnem dopustu, na katerega so se odpravili po dopoldanski izmeni 29. decembra, so v Revozu davi začeli polno proizvodnjo. Postopno so jo začeli zaganjati nekaj dni po novem letu, danes zjutraj pa se je na delo vrnilo celotno podjetje. S tako zastavljenim dopustom so zagotovili za lani dogovorjeno količino vozil, to je dnevno v treh izmenah približno 950 vozil. Z navedeno količino naj bi nadaljevali tudi letos.

Prvi teden januarja so v tovarni sicer izvajali določena naložbeno-vzdrževalna dela. Tudi letos načrtujejo visoko raven proizvodnje, obdržali naj bi tri polne izmene in konec leta presegli dozdajšnji proizvodni rekord ter se s tem približali svoji največji letni zmogljivosti, ki znaša 220.000 vozil.

V Revozu so sicer junija lani začeli polno serijsko proizvodnjo clia 4, hkrati izdelujejo še osebni vozili twingo in smart forfour. Skupaj z agencijskimi delavci zaposlujejo približno 3400 ljudi.

