V letu 2017 znova presegli 20 milijonov ogledov

Novo mesto - Poleg tedenske tiskane izdaje Dolenjskega lista in mesečne priloge Živa v naši medijski hiši skrbimo še za portala, ki se medsebojno tudi vsebinsko dopolnjujeta in povezujeta. S klikom na Dolenjskilist.si (krajše Dl.si), kjer vsebine večinoma ustvarjajo naši novinarji, ali na Lokalno.si, za katerega skrbite predvsem vi, dragi bralci, ste vsakodnevno obveščeni o aktualnem dogajanju na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju, Suhi krajini ter na Ribniško-Kočevskem. V letu 2017 ste pridno klikali na oba portala, kar potrjujejo tudi številke. Na portalu Dl.si smo presegli osem milijonov ogledov (leto prej je bila številka malce manjša od osmih milijonov), na Lokalno.si pa smo tudi v tem letu presegli 12 milijonov ogledov.

PESTRO POLETJE

Največji obisk, gledano na mesečni ravni, smo na portalu Dl.si zabeležili julija in avgusta. Očitno je bilo poletje 2017 glede dogodkov, ki javnost še posebej zanimajo, še posebej pestro. V mislih imamo predvsem požar v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu, saj smo tako rekoč več dni zapored vsak dan objavljali nove fotografije in informacije, povezane z dogodkom, kako je požar vplival na okolje, pa je bilo zelo aktualno še nekaj tednov kasneje.

Po statistiki ogledov tako kot pri večini medijev tudi na spletnem portalu Dl.si prednjači kronika. Več kot 15.000 ogledov je zabeležil članek Fanta grdo pretepla in videoposnetek objavila na spletu, žrtev v smrtni nevarnosti; slabih 13.000 ogledov je imela objava V avtu je razneslo ročno bombo, moški umrl; novica o smrti nekdanjega novomeškega župana Alojzija Muhiča je imela 12.340 ogledov. Na 4. mesto se je po številu klikov uvrstila tragedija, ki je za božič pretresla krajane Rumanje vasi oziroma širšo Dolenjsko – Foto: Bežala čez vrt, a jo je ujel in zabodel (več kot 9.600 ogledov).

RUŠENJE VZBUDILO NAJVEČJE ZANIMANJE

Če se ozremo v vsebine, ki niso povezane s prometnimi ali naravnimi nesrečami, tragedijami in smrtjo znanih osebnosti, vidimo, da javnost precej zanima dogajanje v lokalnem gospodarstvu, politiki in družabnem življenju, sploh če gre za tematiko, v katero so dnevno vpleteni ljudje, ki v tem okolju živijo ali delajo. Novica o tem, da bo treba zaradi gradnje novega križišča v Žabji vasi porušiti sedem domačij, je zabeležila 8.858 klikov, kar jo uvršča na 6. mesto (prvih pet mest zasedajo vesti iz kronike). Takoj za njo je objava Živela bosta v bio hiši: iz lesa, slame, ilovice, peska … (7.980 ogledov), visoko se je uvrstila tudi novica o novem hotelu v centru Novega mesta – Foto: S hotelom tudi kavarna nad strehami (7.388 ogledov), le nekaj manj pa jih je zabeležila objava z naslovom Revoz še kar razburja (7.120 ogledov). Izpostaviti velja še članek z naslovom Zakaj so požagali drevo sredi trga? (na 17. mestu s 6.379 ogledi).

MELANIA, MIRELA IN LUKA

Za razliko od Dl.si so na portalu Lokalno.si najbolj brane vsebine, povezane s slavnimi in znanimi osebami, ki prihajajo iz naše regije, ali pa članki iz našega časopisa. Na prvem mestu po številu ogledov je tako članek Vse sta podpisala: Melania in Donald se vendarle ločujeta? (6.274 ogledov), sledi objava iz časopisa DL: Mobing v Sparu? (5.359 ogledov), na 3. mestu pa je objava, povezana s košarkarskim zvezdnikom, ki je poleg Gorana Dragića še posebej zaznamoval minulo leto – članek Začetki Luke Dončića? V Krki seveda :) je zbral 4.327 ogledov. Na 4. mestu je objava V tragični nesreči umrl Jure Smole, slovenski borec in nekdanji svetovni prvak (4.189 ogledov), sledi članek Modni spodrsljaj: Postarana Melania Trump (4.101 ogledov). Visoko se je uvrstila tudi novica o Ireni Yebuah Tiran in njenem obisku očetove domovine (3.717 ogledov, 6. mesto), med najbolj priljubljenimi novicami pa so tudi tiste, v katerih so omenjeni udeleženka več različnih resničnostnih šovov Mirela Lapanović, voditeljici Jasna Kuljaj in Nuša Lesar, pevec Marijan Novina in drugi.

RAJE KOMENTIRATE NA DL.SI

Čeprav mnogi menijo, da bi bilo treba anonimno komentiranje ukiniti, pa v uredništvu možnosti komentiranja brez imen in priimkov oziroma registracije za zdaj puščamo odprte. Tudi zato, ker nam bralci s svojimi komentarji pogosto namignete o kakšnem lokalnem problemu, ki ga potem naši novinarji podrobneje raziščejo.

Večkrat izkoristimo možnost moderiranja komentarjev, kar pomeni, da komentarje dežurni novinar pred objavo pregleda in v primeru, da gre za neprimerno komuniciranje (poniževanje, agresija, nestrpnost ipd.), komentar izbriše oziroma ga ne objavi. Tudi vi imate možnost, ne le da ocenite sleherni komentar, temveč lahko neprimerno vsebino tudi prijavite, naš dežurni novinar na spletu pa lahko v najkrajšem možnem času takšno vsebino tudi umakne.

Na obeh portalih so najbolj komentirane objave, povezane z dogodki, v katerih se prepletata zgodovina in sedanjost. Še vedno tudi velja, da so objave na Dolenjskilist.si bolje komentirane kot na Lokalno.si.

Spominska slovesnost ob obletnici smrti Franca Rozmana - Staneta je tako na Dl.si zbrala 564 komentarjev, pri članku 58. srečanje borcev domicilnih enot ter mladine in prijateljev Bele krajine pa 346 komentarjev. Precej burno ste se odzvali tudi na objavo o požaganem drevesu na novomeškem Glavnem trgu – pod novico Odstranili drevo na Glavnem trgu je namreč kar 142 komentarjev. Belokranjci imajo očitno precej povedati na temo Jurjevanja, saj se je pod člankom Z Jurjevanjem ni zadovoljen nihče, razen organizatorjev zbralo kar 97 komentarjev. Na Lokalno.si je s 113 komentarji na prvem mestu objava z dne 28. 8. – Janez Janša v Beli krajini, na drugem mestu s 93 komentarji pa je objava Na Gorjancih odprti dan Gorjanske čete (9. 7.).

VZPON NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Facebook stran Dolenjskega lista je predvsem v drugi polovici leta 2017 postala bolj prepoznavna, saj smo z več objavami dnevno in rednim komuniciranjem z vami, cenjeni bralci in bralke, poskrbeli za ažurno obveščanje o aktualnih objavah na naši spletni strani. FB stran ima zdaj skoraj 6.700 všečkov, v povprečju pa vsak dan z vami delimo tri objave, s katerimi vas popeljemo na našo spletno stran. Nekajkrat smo v letu 2017 izvedli tudi nagradno igro in gotovo bomo kakšno pripravili tudi v letu, ki je pred nami.

Kako naprej? Kljub množici različnih spletnih portalov in hitremu širjenju informacij na družbenih omrežjih smo prepričani, da bosta tudi portala Dolenjskilist.si in Lokalno.si še naprej pomembna vira informacij o dogajanju v naši regiji. Skupaj z vašo pomočjo bomo v širšo slovensko javnost posredovali zgodbe z različnih prizorišč in področij življenja, fotoreportaže s prireditev in dogodkov, intervjuje, vesti iz sveta gospodarstva, politike, kulture, športa, kronike in drugih področij, v katere smo tako ali drugače vsakodnevno vpeti. Zato naj velja: spletno.urednistvo@dol-list.si in novice@lokalno.si sta elektronska naslova, kamor nam lahko tudi v letu 2018 pošiljate vabila, sporočila za javnost, fotografije, predloge, komentarje, pohvale in kritike. Saj veste … skupaj zmoremo več. In bolje.

