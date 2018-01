Spet so na zemljevidu proizvajalcev vrednostnih papirjev

8.1.2018 | 11:00

Tomaž Režun (Foto: R. Ž., arhiv DL)

Radeče - V skupini Radeče papir so minulo poslovno leto končali uspešno. Družbi Radeče papir nova in Muflon sta skupaj ustvarili okoli 43 milijonov evrov prihodkov, kar je približno 20 odst. več kot lani.

Direktor družbe Radeče papir nova Tomaž Režun na ravni skupine pričakuje približno milijon evrov dobička iz poslovanja (EBITDA), visoko rast prihodkov pa napoveduje tudi za leto 2018.

»Vesel sem, da smo leto končali uspešno. Lani smo se dejansko vrnili na zemljevid proizvajalcev banknotnega papirja (papir za tiskanje bankovcev in drugih vrednostnih in osebnih listin, op. a.). Odpeljali smo prve kontejnerje Južno Ameriko, Afriko in tudi kar nekaj evropskih držav. Začeli smo praktično z ničle, a smo do konca leta vseeno prodali okoli 1000 ton banknotnega papirja. V letu 2018 imamo na tem področju že za tri mesece naročil, obetajo pa se še nekateri drugi lepi projekti, o katerih pa še ne morem govoriti,« pravi Režun.

V skupini je bilo ob koncu leta 2016 315 zaposlenih, lani pa se je število sodelavcev povečalo za 40 oseb. »Nekaj rezerve še imamo, in če bo šlo vse po sreči, bomo v letu 2018 zaposlili še 20 do 30 oseb,« pravi Režun, ki na dogajanje v največjem podjetju v občini gleda tudi skozi oči tukajšnjega župana.

Skupina, ki je od leta 2015 v lasti dubajskega holdinga Emkaan, je lani v posodobitev proizvodnje vložila okrog milijon evrov, največ v Muflon, kjer so kupili nov tiskarski stroj za tiskanje aluminijastih folij, za kar se zanimajo predvsem naročniki iz farmacevtske industrije.

Za dogovor z Rakušo

Zgodbo o uspešni rasti na pogorišču propadle družbe Radeče papir kazi le spor z nekdanjim direktorjem Igorjem Rakušo, ki je bil ob koncu leta 2015 krivdno razrešen s tega položaja. Radeška papirnica naj bi njegovim družbam dolgovala več milijonov evrov, a so bili njegovi dosedanji poskusi izvršb in prisilnih poravnav neuspešni. »Postopki potekajo in doslej se je vedno izkazalo, da imamo mi prav. Morda bi se lahko dobili zunaj sodnih dvoran, se pogovorili in našli skupen jezik. Pametno bi bilo, da se odneha s temi norijami, ki ne peljejo nikamor. Na koncu lahko vsi ostanemo brez vsega,« o sporu z Rakušo razmišlja zdajšnji direktor papirnice, ki si na občutljivem trgu vrednostnih papirjev ne more privoščiti pretiranega izpostavljanja na sodišču.

B. Blaić