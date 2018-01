Veber izstopil tudi iz stranke SD

3h nazaj Oceni medo

Po skoraj 25 letih je uvidel da nekaj ne štima.....V tem času 4 mandate župan Kočevja,in kakih 20 let poslanec.Pa predsednik parlamenta,minister....Najbrž je res da bo Prebilič kandidiral za SD in ne bi bil več kandidat.Čeprav je Prebilič svoj čas menda prav zaradi Vebra izstopil iz SD....? Ampak tisto da bo poslanec vseh ljudi,ne samo tistih ki so dali glas SD mi pa ne štima.Kaj do zdaj pa ni bil za vse ljudi ? Vsak poslanec bi moral zastopati vse ljudi.