FOTO: Dušan Gorenc 130-ič daroval kri

8.1.2018 | 14:20

Dušan Gorenc je daroval že 58,5 litrov krvi. (Foto: M. Ž.)

Jubilantu posebne vrste so ob tej priložnosti čestitali (z leve): predsednica KORK Dolenske Toplice Ivana Pelko, topliški župan Jože Muhič, predsednik novomeškega območnega združenja Rdečega križa Marjan Grahut in predstavnica novomeškega Centra za transfuzijsko zdravnica Mojca Šimc.

Novo mesto - Topličan Dušan Gorenc je dopoldne v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto kri daroval že 130-ič, kar pomeni, da je za pomoč sočloveku prispeval že 58,5 litrov te življenjsko pomembne tekočine.

Krvodajalstvu se je zapisal leta 1977, ko so se topliški mladinci na bazenu dogovorili, da bodo šli pogledati, kako to izgleda, in prvič je kri daroval 26. marca. Pravi, da je zanj darovanje krvi nekaj vsakdanjega, saj rad pomaga drugim. To ima namreč zapisano v krvi, če se malo poigramo z besedami. Dušan je poklicni gasilec v tovarni Krka, dejaven član topliške krajevne organizacije Rdečega križa, ki jo že od leta 1984 uspešno vodi njegova sestra Ivana Pelko, in član civilne zaščite, doma pa tudi v tujini pa ga poznajo tudi kot uspešnega jadralnega padalca in predsednika Kluba za prosto letenje Kanja.

59-letni Dušan je danes kri daroval v sklopu prve letne krvodajalske akcije, ki jo organizira domača KORK, druga je juliju ob občinskem prazniku. Je krvodajalec z največ odvzemi v topliški občini, sicer pa imajo v njej okoli 250 aktivnih krvodajalcev, ki redno dajejo kri, in kar sedem jih je že presegli število 100 darovanj.

M. Ž.

