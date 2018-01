Hribar zastavil precej bolj na široko

8.1.2018 | 15:00

Novo mesto - Potem ko je z novim letom tudi formalno prevzel funkcijo direktorja Zavoda Novo mesto, je Marjan Hribar davi na novinarski konferenci javnosti predstavil svoje poglede in načrte na vseh štirih področjih, združenih v zavodu. Meni, da Zavod Novo mesto lahko odločilno vpliva na večjo kakovost življenja Novomeščanov in Novo mesto približa tako domačim kot tujim obiskovalcem.

Na športnem področju je izpostavil športni center, ki nastaja v Češči vasi, kjer bo obnovljeni velodrom dobil streho, Slovenija pa bo z objektom, kakršnega v tem delu Evrope še ni, dobila sodoben olimpijski vadbeni center, kjer se bodo pri vadbi domačim športnikom, predvsem kolesarjem in atletom, pridružili tudi njihovi kolegi iz vse Slovenije in tujine. "Ime novega olimpijskega vadbenega centra še ni določeno, vsekakor pa z njim presegamo lokalnost. V Novem mestu je veliko nadarjenih športnikov, a se prepogosto njihov razvoj konča, ko bi morali storiti samo še zadnji korak. Agencija za šport sicer ni neposredno odgovorna za to, a vseeno lahko pomaga, da do tega pride. Naša vizija je nastop vsaj enega od novomeških športnikov na naslednjih poletnih olimpijskih igrah čez dve leti, kar bo lažje udejanjiti v katerem od individualnih športov," je povedal Hribar, pri čemer je najbrž mislil tudi na vlogo olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi, kjer se bodo na morebitni nastop na olimpijskih igrah lahko pripravljali kolesarji in atleti pa tudi nekateri drugi športniki.

Na področju kulture je izpostavil prireditve, ki bi lahko pritegnile tudi občinstvo iz prestolnice in drugih slovenskih krajev: "Ključen korak na področju kulture bo, da bomo naredili program, ki bo namenjen bistveno širši publiki kot do zdaj. Načrtujemo vrhunske kulturne dogodke, prireditve in festivale najrazličnejših žanrov, ki bodo postali eden ključnih dejavnikov oziroma motivov za obisk Novega mesta."

Na turističnem področju je poudaril povezovanje vseh sodelujočih, tako večjih kot tudi manjših ponudnikov, kot tudi preseganje občinskih meja, ki gosta pač ne zanimajo. V tem primeru bi Zavod Novo mesto deloval precej širše kot zgolj na občinski ravni in bi prevzel vlogo nosilca razvoja turistične destinacije Dolenjska. Novo mesto se namreč nahaja ob pomembni turistični povezavi Salzburg - Ljubljana - Zagreb - Dubrovnik, kar je velika priložnost.

Kot je povedal, namerava posvetiti veliko pozornost tudi manjšim ponudnikom, ki se dobro razvijajo in potrebujejo povezanost, v turistično zgodbo Zavoda Novo mesto pa namerava vključiti tudi sekcijo za gostinstvo in turizem pri novomeški obrtno-podjetniški zbornici in srednjo šolo za gostinstvo in turizem, ki deluje pod okriljem Grma Novo mesto. Pri tem je poudaril, da bodo cilje lahko dosegli le s prepletanjem vseh vsebin, saj je turizem posledica neke kakovosti v nekem prostoru, ki jo Novo mesto ima. "Novo mesto je bogato, slikovito in lepo mesto, ko bo končana obnova Glavnega trga, pa bo dobilo še dodaten šarm," je dodal.

Področje mladine, ki je sicer tesno povezano tako s športom kot kulturnimi dejavnostmi, ki sta jih do ustanovitve Zavoda Novo mesto samostojno pokrivala Agencija za šport in Kulturni center Janeza Trdine, pa je glavni cilj Zavoda Novo mesto, kot je zapisano v programskih usmeritvah novega vodstva, ponuditi mladim čim več možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa in pomoč pri iskanju rešitev pri izzivih, s katerimi se srečuje današnja mladina.

Na odhod nekaterih najbolj nadarjenih in usposobljenih strokovnjakov iz Novega mesta Hribar gleda nekoliko drugače: "Migracije nas bodo v prihodnje še bolj zaznamovale. V tem ne vidim nič slabega, vendar moramo uspešne Novomeščane, ki živijo in delajo drugje, pritegniti k sodelovanju, da nam pomagajo s svojimi izkušnjami," je še povedal.

