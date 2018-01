Veber: "Razlogi za izstop iz stranke so vsebinske narave."

8.1.2018

Janko Veber odslej ni več član SD. (Foto: M.L.S., arhiv DL)

Kočevje, Ljubljana - »Ob zaključku mandata ugotavljam, da ne bom uspel realizirat vseh zavez, ki sem jih dal volivcem in volivkam ob začetku mandata. Še naprej pozivam, da se Slovenija ne razproda, da moramo ohraniti to, kar so doslej ohranile generacije pred nami. To nam mora v prihodnje zagotavljat dostojno življenje,« je za Dolenjski list o razlogih za svoj izstop iz Socialnih demokratov dejal Janko Veber.

Pred tremi tedni je izstopil iz poslanske skupine SD, zdaj pa torej tudi iz stranke.

»Poskušam združiti vse enako in podobno misleče, bodisi civilno družbo bodisi politične skupine, da vendarle upravljamo bolje z vsem, kar smo ustvarjali, in si povrnemo ugled, ki ga je Slovenija nekoč imela,« je zatrdil v telefonskem pogovoru in dodal, je s predsednikom stranke mag. Dejanom Židanom že govoril ter ga o izstopu iz stranke obvestil osebno. Po njegovih besedah Židan razume njegovo odločitev in pričakuje, da bodo v prihodnje še lahko sodelovali.

V pisnem sporočilu za javnost pa je Veber med drugim zapisal še:

"Najpomembnejši vsebinski razlogi, zaradi katerih se ne morem več identificirati s programom in načinom dela, ki pravzaprav izkazuje sprevrženost vrednot stranke SD, tičijo v odločitvah, ki so pospeševale razvrednotenje nacionalnega bogastva in kapitala. Čeprav sem bil podpredsednik SD in poslanec te stranke, sem bil v zadnjih letih odrinjen od odločitev, ki so strateškega pomena za vse državljanke in državljane Slovenije. Pogosto sem glasoval v nasprotju s strankinimi navodili, saj nisem želel biti zgolj del glasovalnega aparata SD, ki ga usmerjajo določeni posebni interesi."

Veber je prav tako izpostavil prepričanje, da je moramo temeljnim vrednotam demokracije vrniti pravi pomen. "Predvsem pa si moramo prizadevati za cilje, ki so nam jih v upravljanje zaupali volivci in volivke, ki so oddali glas za boljšo Slovenijo, za pravičnejšo porazdelitev družbenega premoženja, za ohranjanje nacionalne identitete in so bili proti (raz)prodaji nacionalnega bogastva. Tako smo se na primer za vedno odrekli suverenemu upravljanju največjega trgovskega sistema v državi, in to v času, ko so že vrabci čivkali, da se s tem rešuje njegov prevzemnik, ki si je s tem samo za poldrugo leto podaljšal svojo poslovno pot. Enako je z dobršnim delom bančnega sistema. In ta proces še sploh ni zaključen. Akterji prodaje druge največje slovenske banke se nikoli niso vprašali, kaj pomeni prodaja za mizerno vsoto neznanemu, komaj ustanovljenemu finančnemu skladu v Luxemburgu, katerega izvornosti ustanoviteljev sploh ne poznamo. V njegovi senci smo pred tedni zgubili še eno banko. Zagovorniki posebnih interesov so tudi podprli prehod največjega mesnopredelovalnega podjetja v ruske roke. Tekstilno tradicijo je Slovenija zakartala slabše, kot bi to storili kvartopirci za gostilniško mizo, farmacevtski potencial je razklan in ostaja žrtev multinacionalk, največji mlinsko pekarski sistem je v hrvaških rokah..." je poudaril.

Na parlamentarne volitve se Veber namerava podati s skupno koalicijo s stranko ZL - DSD ter še nekaterimi drugimi združenji in političnimi skupinami.

