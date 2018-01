Spet priznal, da je streljal, samo ne ve, kako

8.1.2018 | 17:00

Amadej Kovačič, za njim Saša Šarkezi

Novo mesto - Danes se je na novomeškem okrožnem sodišču začelo sojenje 26-letnemu Amadeju Kovačiču, ki mu obtožnica očita, da je marca lani v novomeškem romskem naselju Žabjak streljal na svojo partnerko Sašo Šarkezi. Pravzaprav je to eden od zelo posebnih sodnih primerov, kajti na predobravnalnem naroku je obtoženi krivdo priznal, na naroku za izrek kazenske sankcije pa je obrnil ploščo in rekel, da sploh ne ve, kako je prišlo do streljanja. Tedaj je predsednik petčlanskega sodnega senata, novomeški okrožni sodnik Boštjan Kovič, po prekinitvi in posvetovanju povedal, da priznanja krivde vsebinsko ne morejo sprejeti in povedal, da sledi sojenje.

ONA IMELA PIŠTOLO V MODRCU

Kot rečeno, se je to začelo danes, ko so najprej zaslišali obtoženega, takoj za njim tudi Šarkezijevo. Javnost, ki je spremljala obravnavo, je lahko slišala dve popolnoma različni zgodbi. Kovačič je trdil, da mu je Saša v avtomobilu rekla, da ga je varala z drugim. "Pri sebi je imela pištolo, potegnila jo je iz modrca in mi jo vrgla na kolena. Ne vem, kaj se je potem dogajalo. Hočem samo nižjo kazen, ker imam odprtih še nekaj postopkov in ne bi bil rad dolgo v zaporu. Priznam, da sem to naredil, samo spomnim se ne, kako je do tega prišlo," je govoril Kovačič, ki se je za današnjo obravnavo še posebej lepo uredil, saj je na sodišče prišel v srajci, kar se ni zgodilo še nikoli prej.

Ko ga je tožilka Nada Črnugelj spomnila, da je v preiskavi povedal drugačno zgodbo, češ da je Saša iz avta stekla s pištolo v rokah, je odgovoril, da ne ve, kje je bila pištola.

Med drugim je rekel, da je Šarkezijeva že večkrat streljala z orožjem in da je celo na svojem Facebook profilu objavila fotografijo, na kateri je imela v rokah kalašnikov. "Njeni starši imajo dosti orožja," je še omenil in na vprašanje, ali je kdaj tepel Sašo ali grozil njenim staršem, odgovoril, da nikoli.

"Sašo so tepli njeni starši, jaz je nisem nikoli. Tudi, ko sem imel prepoved približevanja, je ona hodila k meni, ker ni zdržala doma. Imel sem orožje, a to je bilo od njenih staršev."

Ko ga je pooblaščenec Šarkezijeve, odvetnik Andrej Gerlovič, soočil z njegovo izjavo, ki jo je dal v preiskavi, in je na vprašanje, ali je Šarkezijevo kdaj udaril, odgovoril: "Če sem jo kdaj udaril, je to že dolgo nazaj, še na Velikem Mlačevem, ko sva se vsak dan prepirala." Je le skomignil z rameni in rekel: "Po mojem je nisem udaril!"

"TEPEL ME JE VES ČAS "

Šarkezijeva je govorila povsem drugače. Rekla je, da jo je Amadej tepel ves čas, tudi tistega dne, ko jo je ustrelil. Zjutraj sta po njenih besedah imela obiske, pri njima naj bi bila Amadejeva sestrična z možem in sinom. Ko so oni odšli, sta se odpeljala k njegovi babici. Tepel naj bi jo tudi v avtu. "Ustavila sva se in šla ven. Tam je bil njegov stric Henčko, ki se je ravno odpravljal, in v tistem mi je Amadej rekel, da greva domov, da me bo točno ubil. Dal mi je klofuto. On se je usedel v avto, jaz pa sem odprla vrata, potem pa sem se obrnila in začela teči. Slišala sem strel. Ne vem zakaj me je, tako kot ne vem, zakaj me je tepel."

Odločno je zanikala, da bi jo kdaj tepli starši. "On me je maltretiral, tepel in nazadnje še ustrelil. Ko sem bila noseča, me je tepel po trebuhu, v šestem mesecu sem rodila mrtvega otroka. Do mene je iz zapora v Celju, kjer je zaprt, zdaj prišla informacija, da mu je žal, da me takrat ni ubil in da ko pride ven, me mora pokončati!"

Ko jo je Kovačičev odvetnik Aleksander Sitar vprašal, kdo je to rekel, mu je odgovorila, da jih je več, vendar si tega nihče ne upa javno povedati, ker se vsi bojijo Amadeja.

"On mi je uničil življenje. Ne spim, ponoči me tlačijo more. Vedno znova slišim, kako strelja za mano. Zmešalo se mi bo!"

Ko so jo vprašali, če je kdaj streljala s pištolo, je odgovorila pritrdilno: "On mi jo je dal in rekel, da moram streljati! S to, ki jo je uporabil tistega dne, nisem nikoli, čeprav sem jo večkrat prijela, ker jo je doma puščal vsepovsod in sem jo premikala, ko sem pospravljala."

Večkrat je poudarila, da se ga boji in da je udaril celo njeno mamo."Moja starša ste imela le orožje, ki ga je prinesel Amadej, da ga policija ne bi našla pri njem. Ko sta imela hišno preiskavo, ste prevzela odgovornost, da Amadej ne bi šel v zapor."

Na sodišče so danes povabili tri priče: Sandija in Valerija Brajdiča ter Iztoka Vodopivca.

Prva priča, ki so jo poklicali na zaslišanje, je bil Amadejev stric Iztok Vodopivec - Henčko. Ni se dolgo zadržal v sodni dvorani, saj je izkoristil pravico, da mu zoper sorodnika ni treba pričati. Je pa srečanje z nečakom izkoristil na drugačen način, pozdravil ga je z objemom in poljubom, hkrati pa mu je izročil 40 evrov (za to dejanje mu je dal dovoljenje sodnik Kovič).

Zaslišali so dve priči: Sandija Brajdiča - Oneka in njegovega sina Valerija Brajdiča iz Žabjaka. K Brajdičem se je Saša zatekla po streljanju, vse skupaj pa naj bi se dogajalo le slabih 20 metrov stran od njihove hiše. Onek je pojasnil, da ste tistega dne s sinom pri drvarnici pripravljala kotel, da bi pekli odojka, saj je tistega dne iz porodnišnice prišla njegova žena.

"Nisem videl, kdo je streljal, slišal sem pet ali šest strelov in Sašo sem videl. Ena krogla je končala v neposredni bližini mojega sina, ena v našem kontejnerju. Saša je prišla k nam, posedel sem jo na enosed, ona je pa rekla, naj kličem reševalce."

Valerij Brajdič je vedel več podrobnosti, saj naj bi spremljal dogajanje okoli avtomobila. "Amadej se je usedel v avto, ona pa napol, nato je začela bežati, on je potegnil pištolo in streljal. Saša je tekla k naši hiši. Mojemu očetu je rekla, da jo je ustrelil. Nisem videl, da bi imela Saša pištolo. Gledal sem z razdalje 17, 18 metrov. Ustrašil sem se, da bi tudi mene kaj zadelo."

Kovačičev odvetnik Sitar je danes predlagal kar precej dokaznih predlogov, o katerih senat še ni odločil.

"Najprej bomo preverili možnost izgube spomina. To je ključno," je pojasnil predsednik senata in dodal, da gre za to, ali Kovačič priznava nekaj, kar ve, da se je zgodilo, ali ne. Sojenje se bo nadaljevalo 19. februarja.

Tekst in foto: Janja Ambrožič