Po glavi ga je udarila veja; zastrupila se je z dimom; čez mejo 161 tisoč potnikov

8.1.2018 | 18:30

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Brežiški policisti so bili v petek popoldne obveščeni o nesreči pri delu v gozdu pri kraju Dekmanca. Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila pri spravilu lesa, ko je moškega, ki je delal z motorno žago, po glavi udarila veja. 49-letnik med delom ni uporabljal zaščitnih sredstev. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Brežiški policisti so bili v soboto okoli 12. ure obveščeni, da naj bi v objektu na Lamutovi ulici v Brežicah prišlo do požara, eno osebo pa naj bi zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom odpeljali v bolnišnico. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestil policistov do požara ni prišlo, se je pa v enem izmed prostorov v objektu, v katerem je bila 80-letna ženska, zaradi tlenja razširil dim. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

On izsilil, ona pijana

V soboto popoldne se je v Brežicah zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh avtomobilov. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 19-letni voznik, ki je zaradi neupoštevanja pravil o prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozila 57-letna voznica. V nesreči se ni nihče poškodoval, je pa nastala večja premoženjska škoda. Policisti so povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog. Prav tako so zaradi kršitve izdali plačilni nalog 57-letni voznici, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,45 miligrama alkohola.

Ob denar in nakit

V Sabenji vasi na območju Brežic je v petek pozno popoldne nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar ter zlat nakit.

Skozi balkon

Novomeški policisti so bili v soboto zvečer obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Šmarjeških Toplicah. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je storilec izkoristil nekaj urno odsotnost stanovalcev ter skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in povzročil za okoli 5.000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Vlomil v dve zidanici

Med 1. in 7. januarjem je v kraju Podgora na območju PP Dolenjske Toplice nekdo vlomil v dve zidanici. Odtujil je motorno žago, orodje, posode z gorivom. zamrznjeno meso in pripomočke za osebno higieno. Z vlomom in ukradenimi predmeti je lastnika oškodoval za 4.100 evrov.

Delal bo

V kraju Libelj na območju Krškega je v nedeljo neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel motorno žago ter električno orodje. Lastnika je oškodoval za več kot 1.000 evrov.

161 potnikov čez mejo, odkrili ukradena avta, ponarejene dokumente, pirotehniko in gumijevko

Minuli konec tedna so imeli policisti PMP Obrežje veliko dela Od minulega petka do nedelje je mejo na mejnih prehodih Obrežje in Slovenska vas prestopilo 161.527 potnikov, od tega več kot 70% na vstopu v državo. Skoraj 58.000 potnikov je mejo prestopilo v soboto. Policisti so potnike kontrolirali v 58.654 osebnih vozilih in nekaj manj kot 1.000 avtobusih. Promet osebnih vozil je potekal v osmih vstopnih kolonah, avtobusni pa v treh vstopnih kolonah. V tem obdobju so v evidencah preverili dokumente za okoli 145.000 potnikov.

Odkrili in zasegli so dva ukradena avtomobila - Audi A6 in Range rover evoque, šest ponarejenih dokumentov, 100 prepovedanih pirotehničnih izdelkov in gumijevko. Obravnavali so šest kaznivih dejanj ponarejanja listin in prikrivanja, 55 zadetkov v schengenskem informacijskem sistemu, in sicer 46 za osebe, šest za listine in tri za vozila. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v državo so 23 osebam zavrnili vstop (desetim državljanom Makedonije, osmim državljanom Bosne in Hercegovine, dvema državljanoma Turčije in po enemu državljanu Albanije in Iraka). Izrekli so še 13 glob zaradi kršitev določil zakona o tujcih, zakona o pravilih cestnega prometa, zakona o nadzoru državne meje in zakona o cestninjenju.

Zasegli ukradena avta

Na mejni prehod Obrežje je v petek zvečer na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Audi A5. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil Audi ukraden v Franciji, podatki v prometnem dovoljenju pa so bili prenarejeni. 41-letnemu vozniku iz Bosne in Hercegovine so odvzeli prostost in ga pridržali. Avtomobil so zasegli in tujca po zaključenem pridržanju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

V noči na ponedeljek je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik avtomobila iz Velike Britanije. Policisti so ob pregledu avtomobila in preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil Range rover evoque kraden na Češkem Vozilo so zasegli in o ugotovitvah sezanili pristojno tožilstvo.

Turki s ponarejenimi potnimi listi

Na mejni prehod Obrežje je v petek popoldne na vstop v Slovenijo z osebnim avtomobilom pripeljal voznik s Hrvaške. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu potnih listov petih potnikov - družine iz Turčije ugotovili, da so vsi potni listi ponarejeni. Dokumente so jim zasegli, o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, po zaključenem postopku pa bodo zoper tujce na tožilstvo podali kazensko ovadbo. Starša s tremi otroki sta zaprosila za mendarodno zaščito, zato so družino nastanili v azilni dom.

Nezakonito čez mejo

Brežiški policisti so v noči na soboto med opravljanjem nalog varovanja državne meje v bližini mejnega prehoda Obrežje izsledili in prijeli 45-letnega državljana Albanije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. V postopku je bilo ugotovljeno, da gre za tujca, kateremu so pred tem na mejnem prehodu Obrežje policisti zavrnili vstop v Slovenijo, saj ni izpolnjeval pogojev za vstop. Po zaključenem postopku so ga predali hrvaškim varnostnim organom.

Metliški policisti so v noči na soboto v Rosalnicah izsledili in prijeli dva državljana Pakistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

Zasegli twinga

Med kontrolo prometa v Velikem Mraševem so policisti v petek ustavili voznika osebnega avtomobila Renault twingo. Med postopkom so ugotovili, da 20-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Zasegli so avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na hladno so ju odpeljali

V noči na soboto so črnomaljski policisti pri Lokvah ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 30-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Brežiški policisti so v noči na nedeljo na Bizeljski cesti ustavili 21-letnega voznika avtomobila. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se voznik motornega vozila, ki odkloni odrejen preizkus alkoholiziranosti, kaznuje z globo najmanj 1.200 evrov. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.

