Dolenjski pozdrav odhajajoči kroni

9.1.2018 | 08:30

Špalir za odhajajočo vinsko kraljico Majo Žibert

Nekdanje in tudi sedanja cvičkova princesa. Z leve proti desni: Katarina Kortnik, Barbara Kramar Bojanc, Dragica Ribič (aktualna cvičkova princesa) in Anja Mrhar.

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak

Predsednik mokronoških vinogradnikov Toni Bulc ji je ob tej priložnosti izročil tudi darilo.

Šentrupert - Vinsko kraljico Majo Žibert z Bistrice pri Šentrupertu le še nekaj dni loči od predaje krone svoji naslednici. V Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske so zato sinoči ob skorajšnjem izteku njenega mandata pripravili slovesnost, na kateri so se ji zahvalili in ji čestitali za uspešno delo v minulem letu.

»Bilo je pestro, lepo in včasih malo naporno,« je zadnje leto opisala še aktualna vinska kraljica, ki bo v petek z veseljem krono predala naprej. Za njo je več kot 100 promocijskih nastopov na različnih prireditvah po Sloveniji in tudi v tujini. »Spoznala sem, kako imajo vinogradništvo urejeno v drugih državah in kako je pri nas. Zdi se, da v Slovenji deluje vsak zase, morda smo premalo povezani skupaj in to nas loči od kakšne dobre vinske destinacije,« je povedala. Ponosna je, da je poleg promocije slovenskih vin organizirala tudi dobrodelno prireditev, s katero so zbirali denar za društvo Žarek upanja, ki ljudem pomaga pri odvisnosti od alkohola. Denar so namenili družinam, kjer so starši alkoholiki, da so šli otroci lahko za dva dni na smučanje.

Majo so leta 2014 okronali tudi za cvičkovo princeso in že takrat se je v njej zanetila želja, da bi nosila slovensko vinsko krono. Ko primerja oba naziva, pravi, da so nekatere stvari podobne, a je poslanstvo vinske kraljice nekoliko širše. »So tudi druge vinorodne dežele, ni samo cviček. Na Štajerskem in na Primorskem imajo svoje vino in tam je priložnost, da se Dolenjka pokaže in morda s tistih koncev prinese dobre navade, ki jih imajo drugje, in se tako vzpostavi kakšna dobra praksa.«

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenske Miran Jurak je dejal, da njeno delo spremljajo od lanskega kronanja v Radencah. »Bila si nekaj posebnega, preprosta, dosledna, predana poslanstvu. Čudovito si predstavljala vina vseh treh vinorodnih dežel in vseskozi v srcu nosila lik vinogradnika in vinarja, še posebno našega Dolenjskega posebneža cvička,« je dejal in ji obenem tudi čestital, da je uspešno magistrirala na brežiški Fakulteti za turizem in se vpisala na doktorski študij Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru.

Čeprav prihaja iz šentrupertske občine, kjer ima družina tudi vinograd, pa je sama članica sosednjega Društva vinogradnikov Mokronog. Kot pravi, sta njeni odločitvi botrovala občudovanje in spoštovanje starega očeta Francija Žiberta, ki je doma v Svetem Vrhu pri Mokronogu. Zato se ji je za njej trud pri predstavljanju domačih vin in domače dežele zahvalil tudi predsednik mokronoških vinogradnikov Toni Bulc in ji ob tej priložnosti podaril tudi darilo.

Besedilo in fotografije: R. N.

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni ben Maja Žibert je bila ena boljših slovenskih vinskih kraljic. V vseh pogledih je svoje delo opravila izjemno dobro in ji lahko ob slovesu vinske krone le iskreno čestitamo! Bravo, Maja!!! Si krasna osebnost!!! Preglej samo prijavljene komentatorje