Ogenj v dimniku sam ugasnil

9.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 7.54 uri so gorele saje v dimniku stanovanjske hiše v Bršljinu v Novem mestu. Na požar so izvozili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence, vendar njihova intervencija ni bila potrebna, saj je ogenj že pred njihovim prihodom sam ugasnil.

Danes bodo brez vode ...

Komunala Črnomelj obvešča uporabnike da bodo 9. 1. 2018 od 8.00 do 15.00 ure prekinili oskrbo s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del - montaže merilcev pretoka, v naslednjih vaseh: Dragovanja vas, Kvasica, Golek pri Dragatušu, Sela pri Dragatušu, Obrh, Breznik, Dragatuš, Podlog, Brdarci, Šipek, Pusti Gradec in v času med 7.30 in 11.00 uro zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del na vodovodu na območju Kanižarice - cona Rudnik.

... in elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE;

- od 8:00 do 12:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 na izvodu HRIB.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV.VID.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.