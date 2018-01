Narodni dom: Sodba za izpraznitev postala pravnomočna

Tedanja vodja županovega kabineta Sara Drašković je oktobra 2016 v spremstvu dveh varnostnikov želela vstopiti v Sokolski dom, a ji ni uspelo, vrata so bila zabarikadirana z notranje strani. Sebastjan Šeremet je dogajanje spremljal in komentiral z okna, v imenu AKC Sokolc sta predstavnike občine pred objektom sprejela Nejc Smodiš in Tjaša Prošek. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Okrajno sodišče v Novem mestu je pritrdilo stališču Mestne občine Novo mesto glede lastništva stavbe Narodnega doma in ugodilo tožbi zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnin v posest, ki jo je občina vložila novembra 2016. Sodba je pravnomočna, so včeraj sporočili z rotovža.

»Mestna občina Novo mesto je predstavnika trenutnih uporabnikov stavbe že povabila na sestanek o dogovoru glede izvršitve sodbe sodišča. Zagotovitev varnosti na gradbišču je pogoj za načrtovano obnovo stavbe,« so ponovili v zadnjem sporočilu za javnost.

Kot je znano, je Okrajno sodišče v Novem mestu v pravdni zadevi med Mestno občino Novo mesto in Društvom za kulturno osveščanje junija lani razsodilo, da je društvo dolžno izprazniti Narodni dom in ga v 15 dneh po pravnomočnosti sodbe, tj. do začetka julija, vrniti občini, da ne bo izvršbe. Na občini sodbe do njene pravnomočnosti niso želeli komentirati.

Avtonomna kulturna cona (AKC) Sokolc se je kot naslednik omenjenega društva na sodbo pritožila, vložili so tudi vlogo za oprostilo plačila sodne takse, ki je znašala več kot 400 evrov. Občina sicer od tamkajšnjih uporabnikov terja še plačilo stroškov, nastalih od županovega sklepa o izpraznitvi prostorov. Spor je nastal, ko je občina prejela dobrih 50 tisočakov ministrstva za kulturo za delno sanacijo strehe, zaradi česar je po tedanjih izjavah župana Gregorja Macedonija morala izprazniti prostore, tamkajšnji umetniki, ki so v dotrajanem objektu ustvarjali že vrsto let in ga po lastnih močeh tudi vzdrževali, pa so se temu uprli z besedami, da bi sanacijo lahko izvedli kljub njihovi prisotnosti. Sledila je vrsta zapletov z menjavo ključavnic z občinske strani in barikadami s strani umetnikov, svoje pa je na koncu povedalo sodišče.

