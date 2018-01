Film Družina še naprej pomaga družini Rajk

9.1.2018 | 10:30

Režiser filma Družina Rok Biček v pogovoru s prof. Suzano Krvavica (Foto: Gimnazija NM)

Novomeški gimnazijci so nad filmom navdušeni. (Foto: Gimnazija NM)

Novo mesto - Film Družina novomeškega režiserja Roka Bička začenja januarja svojo pot v slovenske kinematografe, nadaljuje pa se tudi humanitarna akcija Pomagajmo družini Rajk, katere zgodba je prikazana v filmu.

Minuli petek so si film v Cineplexxu ogledali novomeški gimnazijci in po ogledu filma prisluhnili tudi pogovoru z režiserjem, nekdanjim dijakom te šole. »Film Družina smo si ogledali vsi dijaki in večina profesorjev. Sama sem film ponovno gledala s četrtošolci, ki so ga spremljali tako zbrano in zrelo, da v dvorani ni bilo slišati niti najmanjšega šuma," je dejala prof. Suzana Krvavica, ki je zadolžena za izvajanje kulturnih dejavnosti na Gimnaziji Novo mesto.

V pogovorih po projekcijah sta z Rokom osvetlila genezo Družine in izrazila svoje doživljanje filma. "Dotaknili pa smo se tudi številnih problemskih tem, ki jih film odpira, in filmskega jezika. Dijaki so se intenzivno vključevali v pogovor z različnimi mnenji in vprašanji, najdragocenejšI pa so bili njihovi čustveni odzivi. Lahko rečem, da se je film globoko dotaknil vseh nas in spodbudil k sprejemanju drugačnosti, humanitarnosti in tudi spoznavanju kakovostne slovenske filmske produkcije,« je še dejala Krvavica.

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto se ob tej priložnosti zahvaljuje producentu, distributerju in Cineplexxu, ker so se odpovedali svojemu deležu pri predvajanju filma. Tako bo znesek od vstopnin, ki bo ostal po plačilu dvorane, nakazan za akcijo Pomagajmo družini Rajk. Z zbiranjem prostovoljnih prispevkov bodo na OZRK Novo mesto januarja nadaljevali tudi po kinematografih širom Slovenije.

Sredstva za obnovo hiše zbirajo na TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic: 00-903056, pripis: POMAGAJMO DRUŽINI RAJK, naslov: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto

Biček že ustvarja nov film

Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra, pa Rok Biček sicer trenutno pripravlja celovečerni igrani film Črna mati zemla, ki je bil izmed 287 prijavljenimi projekti iz 43 različnih držav izbran in bo predstavljen na letošnji osmi ediciji italijanskega koprodukcijskega foruma When East Meets West v okviru filmskega festivala v Trstu. Festival bo potekal od 21. do 23. januarja 2018. Film nastaja po literarni predlogi hrvaškega pisatelja in jezikoslovca Kristiana Novaka.

S. G.