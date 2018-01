Od 1. februarja dalje brezplačni prevozi starejših

9.1.2018 | 11:20

Podpis pogodbe (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Kočevski župan Vladimir Prebilič in direktor zavoda Sopotniki Marko Zevnik sta včeraj v Turističnem kompleksu Jezero podpisala pogodbo o sodelovanju pri izvajanju storitev brezplačnih prevozov starejših občanov na območju kočevske občine. Brezplačne prevoze bodo začeli izvajati 1. februarja.

»V občini Kočevje se zavedamo, da je mobilnost starejših, še posebno tistih iz odročnih, manjših krajev, otežena, zaradi česar so mnogokrat izolirani in se le redko odpravijo od doma, saj ne želijo obremenjevati svojcev, avtobusne povezave pa so neugodne ali pa ji sploh ni,« je ob predstavitvi brezplačnih prevozov za starejše občane kočevske občine povedala Sonja Movrin s kočevske občinske uprave. Kot je povedala, se je občina Kočevje za uvedbo brezplačnih prevozov odločila, da bi zagotovila alternativno rešitev za mestni potniški promet, ki v lanskem trimesečnem poskusnem obdobju ni prinesel zadovoljivih rezultatov. Z brezplačnimi prevozi, ki jih bo izvajala nevladna organizacija s prostovoljnim programom Sopotniki, bodo starejšim omogočili večjo samostojnost in bolj kakovostno življenje.

Občina Kočevje je za vzpostavitev in delovanje enote Sopotnikov v Kočevju zagotovila v proračunu za letošnje leto 10.700 evrov, kar je približno polovica vseh potrebnih sredstev, preostalo polovico pa bo zagotovil Zavod Sopotniki. Prispevek občine je tudi zaposlitev koordinatorja enote preko programa javnih del, v lasti občine Kočevje pa je tudi vozilo, s katerim bodo izvajali prevoze.

Brezplačni prevozi bodo namenjeni izključno občanom kočevske občine in sicer starejšim od 65 let oz. upokojencem, omejeni pa bodo zgolj na območje občine Kočevje. Če bo kdo želel prevoz izven občine, denimo k zdravniku v Ljubljano ali Novo mesto, pa mu bodo to omogočili samo, kot je povedal Zevnik, če bo v želenem terminu za prevoz avtomobil prost in če bo uporabnik pripravljen pokriti stroške za gorivo. Kot je povedal, bodo prednost dajali prevozom k zdravniku. Temu bodo namenjeni jutranji termini, popoldan pa bodo uporabnike vozili po nakupih. Prevozi se bodo sicer sprva opravljali od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure, predvidoma po pol leta pa bodo začeli sprejemati tudi rezervacije za večerne ure, za obiske različnih prireditev. Takrat bosta potrebna tudi dva prostovoljca na dan.

Kot je povedal Zevnik, je idealno, če je človek prostovoljec enkrat na teden, zato potrebujejo sprva najmanj pet prostovoljcev, bi pa bilo dobrodošlo, da bi jih imeli 10 do 15. Prostovoljci so lahko brezposelni, študentje in mladi upokojenci, pri čemur študentom in brezposelnim, če so z njihovim delom zadovoljni, Zavod Sopotniki da tudi potrdilo, ki ga lahko predložijo pri iskanju zaposlitve delodajalcem. »Prostovoljcem krijemo tudi potne stroške, če prihajajo s podeželja,« je povedal Zevnik in dodal, da se bo avto za prevoz prevzemalo pri Ljudski univerzi Kočevje, v kateri bo imela pisarno tudi koordinatorka enote Sopotnikov v Kočevju, ki bo sprejemala klice strank in posredovala podatke prostovoljcem. V Kočevju bo to delo opravljala Anita Rauh. Prvo usposabljanje za prostovoljce bo 22. januarja, od 10. do 14. ure na Ljudski univerzi Kočevje, zainteresirani prostovoljci pa se lahko do takrat javijo na telefonsko številko 051 426 411.

»Za prevoz se bo potrebno naročiti vsaj teden vnaprej, saj bomo le tako lahko zagotavljali prevoze čim večjemu številu ljudi,« je povedala koordinatorica programa Anu Kahuna. V občinah Divača, Sežana in Kozina, kjer so začeli z brezplačnimi prevozi pred štirimi leti, imajo danes 230 uporabnikov, v Sevnici, kjer so začeli aprila lani, pa imajo že 90 uporabnikov. Naslednji ponedeljek bodo začeli s prevozi tudi v občinah Krško in Brežice, po Kočevju pa v Postojni in Pivki. Kot je povedal Zevnik, bi v Kočevju lahko do konca letošnjega leta imeli do 100 uporabnikov.

M. Leskovšek-Svete

