Goreči škof na mednarodnem festivalu pometel s konkurenco

9.1.2018 | 13:50

Kip nadškofa Vovka pred kapiteljsko cerkvijo. (Foto: B.B., arhiv DL)

Dokumentarno-igrani film Goreči škof, ki govori o življenju nadškofa Antona Vovka, doma in po svetu prejema nagrade.

Film je po scenariju Roka Andresa in v režiji David Sipoša posnela filmska ekipa iz studia Haritude. S pomočjo sodobnega filmskega jezika, podkrepljenega z avtorsko glasbo in edinstvenimi posnetki, film nekdanjega ljubljanskega nadškofa Antona Vovka na poljuden in navdušujoč način predstavlja širši javnosti. Film je nastal v obdobju, ko se nadaljuje postopek za Vovkovo beatifikacijo, do zdaj pa so ga predvajali že na več kot 30 predstavitvah po Sloveniji, v Clevelandu in Buenos Airesu ter na Festivalu slovenskega filma v Portorožu.

Na dveh mednarodnih filmskih festivalih v ZDA je dobil tudi nagrado: na festivalu krščanskih družinskih filmov (Christian Family Film Festival) nagrado za posebne dosežke, pred nekaj dnevi pa je na festivalu krščanskih filmov (Christian Film Festival) prejel nagrado žirije in publike za najboljši dokumentarni film. Posebno omembo so dobile tudi animacije, ki sta jih ustvarila Vid Planinc in Rok Malovrh.

Nadškof Anton Vovk je bil izjemna osebnost, zavedal se je svojega poslanstva v težkih in prelomnih časih in ga opravljal z veliko vero in predanostjo. Dokumentarni film orisuje njegovo življenje in delo ter ga prikazuje takega, kakršen je bil: pogumen, odločen, pa hkrati blag in ljubeč, so zapisali ustvarjalci filma in ga označili kot eno osrednjih slovenskih osebnosti druge polovice 20. stoletja. Svetniške poteze Vovkove osebnosti so leta 1999 spodbudile začetek postopka za njegovo beatifikacijo (proglasitev za blaženega je prvi korak v postopku razglasitve neke osebe za svetnika katoliške Cerkve).

Nadškof Anton Vovk je na poseben način povezan z Dolenjsko. Pred 66 leti je ravno tu, na železniški postaji v Novem mestu, doživel brutalen poskus zažiga, ko je prispel z vlakom, da bi v Stopičah blagoslovil na skrivaj postavljene nove cerkvene orgle. Polili so ga z bencinom in zažgali. Vovk je posledice napada s hudimi opeklinami preživel, napadalci pa niso bili nikoli kaznovani - domneve so, da je napad naročila tedanja povojna komunistična oblast, ki je bila zelo sovražno razpoložena do Cerkve. Dogodek, ki je močno odmeval pri nas in po svetu, dobi seveda pomembno mesto tudi v filmu - o njem spregovori Peter Šetina, ki je bil priča krutemu dogodku.

L. Markelj