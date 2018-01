Preklic iskanja pogrešanega 90-letnika

9.1.2018 | 12:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

S Policijske uprave Novo mesto so nas obvestili, da je iskanje Ivana Kežmana iz Malega Obreža, ki je bil pogrešan od 1. 12. 2017, preklicano. Včeraj so namreč varnostni organi Bosne in Hercegovine PU Novo mesto obvestili, da je bil pogrešani najden mrtev v kraju Brod na območju Bosne in Hercegovine.

Po podatkih varnostnih organov ni bilo ugotovljenih znakov sumljive smrti.

S. G.