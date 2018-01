Preventivni ukrep: Najprej telefonski posvet, šele nato k zdravniku

9.1.2018 | 12:45

Zdravstveni dom Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Zaradi povečanega števila različnih nalezljivih obolenj (viroze, gripa, ošpice) v Zdravstvenem domu Novo mesto naprošajo uporabnike, da se ob pojavu značilnih bolezenskih znakov in težav (slabo počutje, nahod, izcedek iz nosu, očes, vnetje očesnih veznic, rdečkast izpuščaj,…), suma na stik z okužbo, prihoda iz tujine, najprej telefonsko posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom.

"Pomembno je, da NE HODIJO v Zdravstveni dom Novo mesto in NE ŠIRIJO BOLEZNI," so poudarili v sporočilu za javnost in dodali, da naj obiskovalci glede nadaljnjega ukrepanja upoštevajo izključno navodila zdravnika.

S. G.