Trčil v peško in ji pomagal pri prevozu v bolnišnico; žalil in udaril policista

9.1.2018 | 14:20

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

Včeraj 18.30 so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na cesti med Otočcem in Kronovem. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 20-letnik vozil osebni avtomobil po regionalni cesti iz smeri Kronovega proti Otočcu. Pri naselju Lutrško selo je zapeljal preko ločilne črte na levo smerno vozišče in s prednjim delom vozila trčil v 51-letno peško, ki je hodila ob desnem robu vozišča v smeri proti proti Kronovem. Po trčenju je peška padla in obležala, 20-letni voznik pa ji je nudil pomoč in jo odpeljal v bolnišnico. Peška je med hojo nosila temna oblačila in ni uporabljala odsevnih teles, ki bi zagotavljala boljšo vidnost. Okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Spravil se je na policista

Med kontrolo prometa v Šentjerneju so policisti sinoči okoli 23. ure ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 27-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola. Med policijskim postopkom je 62-letni potnik, sicer oče voznika, ki je bil prav tako pod vplivom alkohola, izstopil iz vozila pričel vpiti na policiste in jih žaliti. Vidno pijan moški je sedel v vozilo z namenom, da se odpelje in ni upošteval ukazov policistov, da ne sme voziti. Policist mu je nadaljevanje vožnje preprečil z uporabo telesne sile, med postopkom pa je moški večkrat udaril policista in ga lažje poškodoval. Osumljenca so policisti obvladali in kasneje v postopku ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, 27-letnemu kršitelju pa bodo zaradi vožnje pod vplivom alkohola izdali plačilni nalog.

Zasegli petarde

Foto: PMP Dobova

Na mejni prehod Rigonce je popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila. Policisti so opravili mejno kontrolo in med prtljago našlli 286 kosov prepovedanih petard. Pirotehnične izdelke so zasegli in zoper 40-letnega državljana Slovenije uvedli hitri postopek zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Iz hiše odnesel nakit

V poznih popoldanskih urah je v kraju Rdeči Kal na območju PP Trebnje nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil nakit. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 4h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni voznik Lepo od mladega voznika, da je poskrbel za poškodovano gospo! 2h nazaj Oceni Pešec Peška bi lahko hodila ob levem robu vozišča. Se nebi zgodila nesreča. 2h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni kr en s5 No peško je zbil na svoji levi strani ceste.... tako da če bi hodila po levi strani ceste - po njegovi desni- bi jo še bolj zgazu..... poba se še uči vozit...... upam da vsi preživijo njegovo učenje.... 56m nazaj Oceni Dolenjec Kakorkoli, danes je 20-letniku treba dati medaljo za pogum in odgovorno vedenje, saj bi bilo pričakovano vedenje, da bi odpeljal in jo pustil, glede na ustroj sveta. Preglej samo prijavljene komentatorje